Pogoda na noc

Na Pomorzu, Kujawach, Warmii i Mazurach noc przyniesie przejaśnienia i rozpogodzenia. W pozostałych regionach będzie pochmurno, a okresami wystąpią opady deszczu do 5-15 litrów na metr kwadratowy, na południu miejscami do 30 l/mkw. i burze. Na termometrach zobaczymy od 10 stopni Celsjusza na Warmii, przez 15 st. C w centrum kraju do 16 st. C w Małopolsce i na Podkarpaciu. Powieje północno-zachodni wiatr, słaby i umiarkowany, tylko w burzach silny.