Pogoda na jutro. Nocą pogoda zacznie się pogarszać, w części kraju prognozowany jest deszcz. Poniedziałek 14.04 zapowiada się z opadami w całej Polsce, lokalnie może zagrzmieć. Termometry wskażą ponad 20 stopni Celsjusza.

Zachmurzenie w nocy będzie umiarkowane, wzrastające od zachodu i południa do dużego. W głąb kraju przemieszczą się opady przelotnego deszczu, pojawią się one na wschodzie i w centrum Polski. Spadnie do pięciu litrów wody na metr kwadratowy. Tylko na Podlasiu noc upłynie bez opadów.

Termometry wskażą minimalnie od 7 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 10 st. C w centrum kraju, do 11-12 st. C w Wielkopolsce, na Ziemi Lubuskiej i Dolnym Śląsku. Z południa nadciągnie słaby i umiarkowany wiatr.

Pogoda na jutro - poniedziałek, 14.04

Pierwszy dzień tygodnia przyniesie zachmurzenie kłębiaste umiarkowane i duże oraz przelotne opady deszczu do 5 l/mkw., a na północnym wschodzie kraju również burze z opadami do 10 l/mkw.

Termometry pokażą od 18 st. C na Pomorzu Zachodnim do 22 st. C w centrum kraju i na Śląsku. Wiatr okaże się południowy i zachodni, umiarkowany, a w burzach - silny, rozpędzając się do 80 kilometrów na godzinę.

Warunki biometeo w poniedziałek

Wilgotność powietrza w poniedziałek będzie zróżnicowana, w granicach 70-80 procent. Odczujemy komfort termiczny, a warunki biometeo okażą się niekorzystne.

Pogoda na noc - Warszawa

Pochmurno, okresami spadnie deszcz. Temperatura w Warszawie spadnie do 10 st. C. Wiatr będzie południowy, słaby i umiarkowany. Ciśnienie waha się, o północy dojdzie do 998 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Dla Warszawy na poniedziałek prognozowane jest zachmurzenie umiarkowane i duże, możliwe są przelotne opady deszczu. Temperatura wzrośnie do 21 st. C. Wiatr południowo-zachodni, okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie bez większych zmian, w południe wyniesie 1000 hPa.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Nocą w Gdańsku, Gdyni i Sopocie prognozowane jest umiarkowane i duże zachmurzenie, okresami spadnie deszcz. Temperatura spadnie do 9 st. C. Powieje południowy, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie waha się, o północy dojdzie do 1007 hPa.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Dla Gdyni, Gdańska i Sopotu na poniedziałek prognozowane jest zachmurzenie umiarkowane i duże, możliwe są przelotne opady deszczu. Temperatura wzrośnie do 19 st. C. Powieje zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie rośnie, w południe wyniesie 1011 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Nocą w Poznaniu będzie pochmurno, okresami spadnie deszcz. Temperatura spadnie do 11 st. C. Powieje południowo-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie waha się, o północy dojdzie do 997 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

W poniedziałek w Poznaniu czeka nas zachmurzenie umiarkowane i duże, może przelotnie popadać deszcz. Temperatura wzrośnie do 21 st. C. Powieje południowo-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie bez większych zmian, w południe wyniesie 1000 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Noc we Wrocławiu okaże się pochmurna, okresami popada deszcz. Temperatura spadnie do 11 st. C. Południowo-zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie waha się, o północy dojdzie do 995 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

W pierwszy dzień tygodnia we Wrocławiu czeka nas umiarkowane i duże zachmurzenie, możliwe są przelotne opady deszczu. Temperatura wzrośnie do 22 st. C. Powieje południowo-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie utrzyma się bez większych zmian, w południe wyniesie 997 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Nocą będzie pochmurno, okresami popada deszcz. Temperatura spadnie do 10 st. C. Powieje południowy, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie waha się, o północy dojdzie do 986 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

W poniedziałek zachmurzenie okaże się umiarkowane i duże, przelotnie popada deszcz. Temperatura wzrośnie do 21 st. C. Powieje południowo-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie bez większych zmian, w południe wyniesie 987 hPa.

