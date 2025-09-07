Logo TVN24
Prognoza

Pogoda na jutro - poniedziałek, 08.09. Noc nie wszędzie zapowiada się pogodnie

Noc, deszcz
Prognoza pogody na noc
Źródło: tvnmeteo.pl
Pogoda na jutro, czyli na poniedziałek 08.09. W nocy miejscami wystąpią słabe opady deszczu i mgły ograniczające widzialność. W poniedziałek w większości kraju prognozowane są przelotne deszcze oraz burze.

W nocy na zachodzie i wschodzie Polski będzie pogodnie - zjawiska atmosferyczne nie powinny wystąpić. Jedynie w pasie Polski centralnej, od Pomorza po Małopolskę, pojawi się duże zachmurzenie, lokalnie ze słabymi opadami deszczu lub mżawki, których suma może wynieść 1-2 litrów na metr kwadratowy. Spodziewane są tam również silne zamglenia i mgły ograniczające widzialność do 200-600 metrów. Minimalna temperatura nie spadnie poniżej 9 stopni Celsjusza na zachodzie kraju i 15 st. C na wschodzie i centrum Polski. Powieje słaby, wschodni wiatr.

Prognoza pogody na noc
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na jutro - poniedziałek, 08.09

W poniedziałek na wschodzie kraju będzie pogodnie i słonecznie, a zjawiska atmosferyczne nie są prognozowane. Na pozostałym obszarze kraju prognozowane jest zachmurzenie nad ranem duże i całkowite z rozpogodzeniami w ciągu dnia oraz przelotnymi opadami deszczu, których suma wyniesie 2-5 l/mkw., oraz burzami na południu i częściowo w centrum kraju, podczas których deszczu spadnie 10-20 l/mkw. Termometry pokażą co najmniej 22 st. C na zachodzie i 25 st. C na wschodzie Polski. Powieje wiatr umiarkowany, w porywach dość silny, południowo-wschodni.

Prognoza pogody na poniedziałek
Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeo

Najbardziej sucho będzie na północnym wschodzie, a najbardziej wilgotnie - w centrum i na południowym zachodzie kraju. Korzystne warunki biometeorologiczne będą odczuwalne w centralnej, północno-wschodniej Polsce, a także w części Wybrzeża. Neutralny biomet z kolei będzie nad zachodnią częścią Wybrzeża, także nad Wielkopolską. Na południowym wschodzie kraju warunki biometeorologiczne będą niekorzystne.

Warunki biometeo
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

W nocy w Warszawie wystąpi zachmurzenie duże z rozpogodzeniami. Nad ranem z kolei prognozowane są silne zamglenia, a lokalnie mgły. Minimalna temperatura nie spadnie poniżej 15 st. C. Powieje wiatr słaby, północno-wschodni. Ciśnienie o północy wyniesie 1008 hPa i będzie spadać.

Pogoda na jutro - Warszawa

Poniedziałek w Warszawie będzie pogodnym a opady deszczu nie są prognozowane. Termometry pokażą maksymalnie 24 st. C. Nadciągnie wiatr umiarkowany, w porywach dość silny, południowo-wschodni. Ciśnienie w południe wyniesie 1005 hPa i będzie spadać.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W nocy w Gdańsku, Gdyni, Sopocie będzie pochmurno, spadnie słaby deszcz, pojawią się mżawki i zamglenia. Minimalna temperatura wyniesie 14 st. C. Odczuwalny będzie wiatr slaby i zmienny. Ciśnienie o północy wyniesie 1023 hPa i będzie spadać.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W poniedziałek w Gdańsku, Gdyni, Sopocie pojawi się zachmurzenie duże z rozpogodzeniami. Opady deszczu nie są prognozowane. Maksymalna temperatura nie przekroczy 24 st. C. Powieje wiatr słaby i umiarkowany, wschodni. Ciśnienie w południe wyniesie 1020 hPa i będzie spadać.

Pogoda na noc - Poznań

W Poznaniu w nocy wystąpi zachmurzenie umiarkowane i duże. Nad ranem może spaść słaby opad mżawki. Minimalna temperatura wyniesie 11 st. C. Odczuwalny będzie słaby i wschodni wiatr. Ciśnienie o północy osiągnie wartość 1009 hPa i będzie spadać.

Pogoda na jutro - Poznań

W poniedziałek w Poznaniu prognozowane będzie duże zachmurzenie z rozpogodzeniami i przelotnymi opadami deszczu w godzinach popołudniowych. Może pojawić się burza. Termometry pokażą maksymalnie 22 st. C. Powieje wiatr słaby, wschodni i umiarkowany. Ciśnienie w południe wyniesie 1006 hPa i będzie spadać.

Pogoda na noc - Wrocław

W nocy we Wrocławiu spodziewane jest zachmurzenie umiarkowane i duże, natomiast opady deszczu nie wystąpią. Minimalna temperatura nie spadnie poniżej 10 st. C. Powieje wiatr słaby i wschodni. Ciśnienie o północy wyniesie 1005 hPa i będzie spadać.

Pogoda na jutro - Wrocław

We Wrocławiu w poniedziałek wystąpi duże zachmurzenie z rozpogodzeniami i przelotnymi opadami deszczu w godzinach popołudniowych. Może pojawić się burza. Maksymalna temperatura nie przekroczy 23 st. C. Powieje wiatr słaby i wschodni. Ciśnienie w południe wyniesie 1002 hPa i będzie spadać.

Pogoda na noc - Kraków

W nocy w Krakowie spodziewane jest duże zachmurzenie, a nad ranem silne zamglenie. Lokalnie wystąpią mgły. Minimalna temperatura wyniesie 12 st. C. Powieje wiatr słaby i wschodni. Ciśnienie o północy osiągnie wartość 992 hPa i będzie spadać.

Pogoda na jutro - Kraków

W Krakowie w poniedziałek pojawi się zachmurzenie duże z rozpogodzeniami i przelotnymi opadami deszczu w godzinach popołudniowych. Mogą także pojawić się burze. Maksymalna temperatura nie przekroczy 24 st. C. Powieje wiatr słaby i umiarkowany, wschodni. Ciśnienie w południe wyniesie 989 hPa i będzie spadać.

Warunki drogowe w dzień
Źródło: tvnmeteo.pl

Autorka/Autor: Damian Zdonek

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

