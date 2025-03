Pogoda na jutro - piątek, 28.03. Noc będzie chłodna, miejscami utworzą się mgły i zamglenia znacznie ograniczające widzialność. Dzień zapowiada się bez opadów w całym kraju, choć na niebie mogą pojawić się chmury. Termometry pokażą nawet 17 stopni.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Nadchodząca noc zapowiada się pogodnie i bez opadów. Nad ranem lokalnie w pasie Polski centralnej i południowej możliwe są silne zamglenia i mgły (widzialność będzie ograniczona do 200-500 metrów). Na termometrach zobaczymy od -1/1 stopni Celsjusza na przeważającym obszarze kraju do 2-/3 st. C na południowym wschodzie Polski i Pomorzu. Wiatr będzie słaby, zmienny.

Prognoza pogody na noc tvnmeteo.pl

Pogoda na jutro - piątek, 28.03

W ciągu dnia prognozowane jest zachmurzenie od małego na zachodzie kraju do umiarkowanego, przejściowo dużego w centrum i na wchodzie. Na termometrach zobaczymy od 13-14 st. C na Suwalszczyźnie, przez 15-16 st. C w centrum, do 16-17 st. C na zachodzie Polski. Powieje słaby i umiarkowany, południowo-wschodni wiatr. W Tatrach i Bieszczadach w porywach rozpędzi się do 40-50 kilometrów na godzinę.

Prognoza pogody na piątek tvnmeteo.pl

Warunki biometeo w piątek

Wilgotność powietrza w całym kraju wyniesie w granicach 40-60 procent. Odczujemy ciepło, a warunki biometeo okażą się neutralne.

Warunki biometo w piątek tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

W nocy zachmurzenie w Warszawie będzie duże z rozpogodzeniami, bez opadów. Temperatura spadnie do 1-2 st. C. Wiatr będzie słaby, zmienny. Ciśnienie o północy wyniesie 1007 hPa i będzie powoli spadać.

Pogoda na jutro - Warszawa

Piątek w Warszawie upłynie pod znakiem pogodnej aury i braku opadów. Temperatura wzrośnie do 15-16 st. C. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, południowo-wschodni. Ciśnienie w południe wyniesie 1004 hPa i będzie powoli spadać.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Dość pogodnie i bez opadów zapowiada się noc w Gdyni, Gdańsku i Sopocie. Temperatura spadnie do 2-3 st. C. Powieje słaby, zmienny wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 1017 hPa i będzie powoli spadać.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Pogodnie i słonecznie oraz bez opadów zapowiada się piątek w Gdyni, Gdańsku i Sopocie. Temperatura wzrośnie do 15-16 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południowego zachodu i południa. Ciśnienie w południe wyniesie 1015 hPa i będzie powoli spadać.

Pogoda na noc - Poznań

Zapowiada się pogodna noc z zamgleniami, a lokalnie mgłami w Poznaniu. Padać nie powinno. Temperatura spadnie do -1/0 st. C. Nadciągnie słaby, zmienny wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 1008 hPa i będzie powoli spadać.

Pogoda na jutro - Poznań

Piątek w Poznaniu przyniesie pogodną i słoneczną aurę. Temperatura wzrośnie do 15-16 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-wschodni wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 1002 hPa i będzie powoli spadać.

Pogoda na noc - Wrocław

We Wrocławiu będzie pogodnie z zamgleniami, lokalnie mgłami. Padać nie powinno. Temperatura spadnie do -1/0 st. C. Powieje słaby, zmienny wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 1005 hPa i będzie powoli spadać.

Pogoda na jutro - Wrocław

Piątek będzie pogodny i słoneczny. Temperatura we Wrocławiu wzrośnie do 15-16 st. C. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, południowo-wschodni i wschodni. Ciśnienie w południe wyniesie 1003 hPa i będzie powoli spadać.

Pogoda na noc - Kraków

Nocą w Krakowie czeka nas zachmurzenie duże z rozpogodzeniami, bez opadów. Temperatura spadnie do 0-2 st. C. Powieje słaby, zmienny wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 991 hPa i będzie powoli spadać.

Pogoda na jutro - Kraków

W Krakowie czeka nas pogodny piątek. Temperatura wzrośnie do 15-16 st. C. Umiarkowany, a w porywach dość silny, wiatr nadciągnie ze wschodu. Ciśnienie w południe wyniesie 987 hPa i będzie powoli spadać.

Autorka/Autor:dd

Źródło: tvnmeteo.pl