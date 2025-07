Pogoda na jutro, czyli na piątek 25.07. Noc przyniesie miejscami lokalne zamglenia i mgły, a także burze. W dzień popada, a na termometrach zobaczymy maksymalnie 26 stopni.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Noc na początku w przeważającej części kraju będzie dość pogodna. Później jednak, szczególnie na północy, mogą pojawić się lokalne zamglenia i mgły po wcześniejszych opadach. Ponadto początkowo na północnym wschodzie występować będą jeszcze słabnące i szybko zanikające opady deszczu o sumie 2-5 litrów na metr kwadratowy. W ciągu nocy nad dzielnice południowe i południowo-wschodzie nasunie się strefa umiarkowanych i miejscami intensywnych opadów deszczu do 15-30 l/mkw. Mogą tam też pojawić się burze. Temperatura minimalna wyniesie niemal w całym kraju 13-15 stopni Celsjusza, a na południu 16-18 st. C. Powieje przeważnie zmienny, słaby wiatr.

Pogoda na jutro - piątek, 25.07

Piątek zapowiada się pochmurnie, wystąpi zachmurzenie kłębiaste i kłębiasto-deszczowe umiarkowane do przejściowo dużego. Miejscami pojawią się przelotne opady deszczu i burze - szczególnie na zachodzie i północnym zachodzie oraz krańcach południowo-wschodniej części kraju. Termometry pokażą maksymalnie 23-24 st. C na północy do 25-26 st. C na południu i w centrum kraju. Powieje wiatr z kierunków zachodnich, słaby i umiarkowany. Jedynie podczas burz będzie on silny i porywisty - osiągnie prędkość rzędu 60-80 kilometrów na godzinę.

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie od 70 do ponad 80 procent. Mieszkańcy całej Polski odczują ciepło, a warunki biometeorologiczne będą neutralne.

Pogoda na noc - Warszawa

W nocy w Warszawie wystąpi małe i umiarkowane zachmurzenie. Temperatura minimalna wyniesie 13 st. C. Wiatr słaby, zmienny, powieje z przewagą sektora zachodniego. Ciśnienie o północy wyniesie 998 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na jutro - Warszawa

Piątek w Warszawie przyniesie przeważnie umiarkowane zachmurzenie. W ciągu dnia nie można wykluczyć przejściowego wzrostu zachmurzenia do dużego i wystąpienia przelotnego deszczu. Wieczorem może pojawić się pojedyncza burza. Termometry wskażą 26 st. C. Wiatr będzie wiał z kierunków zachodnich, słaby i umiarkowany. Ciśnienie w południe wyniesie 999 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Noc w Gdańsku, Gdyni i Sopocie upłynie pod znakiem dużego i umiarkowanego zachmurzenia. W drugiej jej części spodziewane jest zamglenie, możliwa jest również mgła. Na termometrach zobaczymy 13 st. C. Wiatr okaże się zmienny, słaby. Ciśnienie o północy wyniesie 1012 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Mieszkańców Gdańska, Gdyni i Sopotu czeka piątek z zachmurzeniem umiarkowanym, a przejściowo nawet dużym. Poza tym przelotnie popada deszcz, a po południu może zagrzmieć. Temperatura maksymalna sięgnie 24 st. C. Wiatr powieje z kierunków zmiennych, okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie w południe wyniesie 1012 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na noc - Poznań

W nocy w Poznaniu zachmurzenie będzie przeważnie umiarkowane, później możliwe jest zamglenie. Temperatura minimalna wyniesie 14 st. C. Powieje zachodni, słaby wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 1001 hPa i lekko wzrośnie.

Pogoda na jutro - Poznań

Piątek w Poznaniu przyniesie zachmurzenie umiarkowane i duże. W ciągu dnia możliwe są przelotne opady deszczu, istnieje też ryzyko wystąpienia burzy. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 25 st. C. Wiatr będzie wiał z kierunków zachodnich, słaby i umiarkowany, podczas możliwej burzy silny i porywisty. Ciśnienie w południe wyniesie 1002 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na noc - Wrocław

W nocy we Wrocławiu wystąpi zachmurzenie umiarkowane do dużego, później przelotnie popada deszcz. Termometry wskażą 15 st. C. Wiatr zmienny, słaby, będzie wiał z przewagą sektora zachodniego. Ciśnienie o północy wyniesie 998 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na jutro - Wrocław

Na piątek we Wrocławiu prognozuje się zachmurzenie przeważnie umiarkowane. W ciągu dnia nie można wykluczyć przejściowego wzrostu zachmurzenia do dużego i wystąpienia przelotnego deszczu. Temperatura wzrośnie maksymalnie do 26 st. C. Wiatr powieje z kierunków zachodnich, będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie w południe wyniesie 998 hPa i będzie stabilne.

Pogoda na noc - Kraków

W nocy w Krakowie zachmurzenie będzie duże wzrastające do całkowitego. Poza tym spodziewane są opady deszczu, umiarkowane do okresowo intensywnych. Możliwa jest też burza. Temperatura minimalna wyniesie 18 st. C. Wiatr okaże się zmienny, słaby, jedynie w burzy silny. Ciśnienie o północy wyniesie 988 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na jutro - Kraków

Przed mieszkańcami Krakowa piątek z przeważnie dużym zachmurzeniem. Okresami popada deszcz. Termometry wskażą maksymalnie 25 st. C. Wiatr okaże się zmienny z przewagą z kierunków zachodnich, słaby. Ciśnienie w południe wyniesie 988 hPa i będzie się wahać.

Autorka/Autor:Tomasz Wakszyński

Źródło: tvnmeteo.pl