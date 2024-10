Nocą w części kraju mogą pojawić się przymrozki. Piątek będzie kolejnym słonecznym, ale także wietrznym dniem. Termometry w ciągu dnia wskażą od 12 do 18 stopni Celsjusza.

Noc upłynie pod znakiem pogodnej aury. Najchłodniej będzie na północnym wschodzie kraju, gdzie termometry wskażą od 0 do 1 stopnia Celsjusza, a w niektórych miejscach mogą wystąpić przymrozki. W środkowej części temperatura minimalna wyniesie 4 st. C, a na zachodzie 7-8 st. C. Wiatr z kierunku południowo-wschodniego powieje umiarkowanie i dość silnie, w porywach osiągając prędkość do 50-70 kilometrów na godzinę, a wysoko w Sudetach do 100 km/h.

Pogoda na piątek 18.10

W ciągu dnia będzie słonecznie. Nieco więcej chmur pojawi się tylko w zachodnich regionach. Temperatura maksymalna wyniesie od 12-13 st. C na Podlasiu i Lubelszczyźnie, przez 15 st. C w centrum Polski, do 18 st. C na południowym zachodzie. Wiatr będzie południowo-wschodni, umiarkowany i dość silny, w porywach do 50-70 km/h. Wysoko w Sudetach powieje mocniej, do 100 km/h.

Prognoza pogody na piątek tvnmeteo.pl

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w piątek osiągnie dość niski poziom, na przeważającym obszarze kraju około 50 procent. We wschodnich województwach będzie chłodno, a mieszkańcy pozostałych regionów odczują komfort termiczny. Warunki biometeorologiczne okażą się neutralne.

Warunki biometeo w piątek tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

Noc w Warszawie przyniesie pogodną aurę. Temperatura minimalna wyniesie 3 st. C. Wiatr będzie południowo-wschodni, umiarkowany i dość silny. Ciśnienie spada, o północy barometry wskażą 1015 hektopaskali.

Pogoda na jutro - Warszawa

Mieszkańcy Warszawy mogą spodziewać się słonecznego piątku. Termometry pokażą do 15 st. C. Powieje południowo-wschodni, umiarkowany i dość silny wiatr. Ciśnienie będzie się wahać, w południe osiągnie 1013 hPa.

Pogoda na noc - Trójmiasto

Noc w Gdyni, Sopocie i Gdańsku zapowiada się pogodnie. Temperatura spadnie minimalnie do 5 st. C. Wiatr będzie południowo-wschodni, umiarkowany i dość silny. Ciśnienie spada, o północy wyniesie 1025 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

Na piątek dla Gdańska, Sopotu i Gdyni również prognozowana jest pogodna aura. Na termometrach zobaczymy do 14 st. C. Powieje południowo-wschodni, umiarkowany i dość silny wiatr. Ciśnienie będzie się wahać, w południe osiągnie 1023 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

W nocy w Poznaniu będzie pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie 6 st. C. Wiatr będzie południowo-wschodni, umiarkowany i dość silny. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 1011 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Mieszkańcy Poznania w piątek mogą liczyć na pogodną aurę. Termometry pokażą do 16 st. C. Powieje południowo-wschodni, umiarkowany i dość silny wiatr. Ciśnienie będzie się wahać, w południe wyniesie 1009 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Noc we Wrocławiu będzie pogodna. Temperatura spadnie minimalnie do 7 st. C. Wiatr będzie południowo-wschodni, umiarkowany i dość silny. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 1007 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Piątek we Wrocławiu upłynie pod znakiem pogodnej aury. Na termometrach zobaczymy do 18 st. C. Powieje południowo-wschodni, umiarkowany i dość silny wiatr. Ciśnienie będzie się wahać, w południe wyniesie 1005 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Noc w Krakowie zapowiada się pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie 0 st. C. Wiatr będzie południowo-wschodni, umiarkowany i dość silny. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 998 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Mieszkańcy Krakowa mogą spodziewać się słonecznego piątku. Termometry pokażą do 16 st. C. Powieje południowo-wschodni, umiarkowany i dość silny wiatr. Ciśnienie będzie się wahać, w południe wyniesie 996 hPa.

