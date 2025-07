W nocy na zachodzie i południu niebo będzie zachmurzone, ale pojawią się rozpogodzenia. Na północnym wschodzie i częściowo w centrum spodziewane są ciągłe opady deszczu od 10 do 20 litrów na metr kwadratowy. Ich strefa będzie przemieszczać się od Lubelszczyzny, przez Mazowsze, w kierunku Pomorza. Na krańcach południowo-wschodnich możliwe są burze z deszczem od 20 do 30 l/mkw. Temperatura minimalna wyniesie od 11 stopni Celsjusza na południu i zachodzie do 14 st. C na Pomorzu Gdańskim. Wiatr z północnego-zachodu będzie umiarkowany, na północy porywy osiągną do 50-70 kilometrów na godzinę.