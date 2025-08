Pogoda na jutro, czyli niedzielę 3.08. Nadchodząca noc okaże się deszczowa, a miejscami - burzowa. Opady mogą być obfite. Podobnie zapowiada się dzień. Odnotujemy znaczny kontrast termiczny między zachodem i wschodem kraju.

Pogoda Długoterminowa Weekend

W nocy z soboty na niedzielę zachmurzenie okaże się umiarkowane i duże. Na południowym zachodzie i zachodzie kraju okresami wystąpią opady deszczu rzędu 20-30 litrów na metr kwadratowy, szczególnie obfitego w burzach. W Sudetach opady mogą być jeszcze większe. Na pozostałym obszarze okresami popada do 5-15 l/mkw., w centrum kraju niewykluczone są burze. Padać nie będzie tylko na Pomorzu Zachodnim, Ziemi Lubuskiej oraz Suwalszczyźnie i Podkarpaciu. Termometry pokażą minimalnie od 12 stopni Celsjusza na Nizinie Szczecińskiej, przez 16 st. C w centrum kraju, do 17 st. C na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Wiatr okaże się zmienny, tylko na wschodzie południowo-wschodni, słaby i umiarkowany, w burzach - silny.

Prognoza pogody na noc tvnmeteo.pl

Pogoda na jutro - niedziela, 03.08

Niedziela przyniesie kłębiaste umiarkowane i duże zachmurzenie. W zachodniej połowie kraju, od Sudetów, przez Wielkopolskę, Kujawy, po Pomorze, wystąpią ciągłe opady deszczu do 10-20 l/mkw. Na pozostałym obszarze także będzie padać, opady wyniosą do 20-30 l/mkw., ale miejscami w gwałtownych burzach mogą wzrosnąć do 50 l/mkw. Niewykluczony jest grad. Temperatura wzrośnie do 19 st. C na Dolnym Śląsku, 23 st. C w centrum kraju, do 28-29 st. C na Lubelszczyźnie i Podlasiu. Wiatr będzie na ogół zachodni (tylko na wschodzie powieje z kierunków południowych), umiarkowany, w burzach - silny, rozpędzając się do 80-100 kilometrów na godzinę.

Prognoza pogody na niedzielę tvnmeteo.pl

Warunki biometeo

Największą wilgotność, w granicach 90 procent, odnotujemy w części południowo-zachodniej kraju. Najmniejsza wartość, poniżej 70 procent, prognozowana jest dla krańców północno-zachodnich. Odczucie temperatury będzie zróżnicowane - od chłodu na zachodzie, przez komfort termiczny w części centralnej, po gorąco na wschodzie. Warunki biometeorologiczne okażą się niekorzystne w całej Polsce.

Warunki biometeorologiczne w niedzielę tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

Zapowiada się pochmurna noc z rozpogodzeniami w Warszawie, możliwy przelotny deszcz. Temperatura spadnie do 16 st. C. Wiatr będzie południowo-wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie lekko spada, o północy wyniesie 1001 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Zachmurzenie w niedzielę w Warszawie okaże się kłębiaste, umiarkowane i duże, okresami spadnie deszcz, przejściowo może być obfity, możliwa jest burza. Temperatura wzrośnie do 27 st. C. Powieje południowo-wschodni, słaby i umiarkowany wiatr, w burzy - silny. Ciśnienie waha się, w południe wyniesie 1000 hPa.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia i Sopot

Noc przyniesie w Gdańsku, Gdyni i Sopocie pochmurną aurę z rozpogodzeniami, nad ranem może pojawić się przelotny deszcz. Temperatura spadnie do 14 st. C. Wiatr będzie wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie lekko spada, o północy wyniesie 1013 hPa.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia i Sopot

Niedziela przyniesie w Gdyni, Gdańsku i Sopocie zachmurzenie kłębiaste, na ogół duże, okresami spadnie deszcz, przejściowo obfity. Temperatura wzrośnie do 21 st. C. Wiatr będzie północno-zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie waha się, w południe wyniesie 1014 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Noc przyniesie w Poznaniu pochmurną aurę, okresami deszcz, nad ranem dość obfity. Temperatura spadnie do 15 st. C. Powieje północno-wschodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie lekko spada, o północy wyniesie 1001 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Zachmurzenie w niedzielę w Poznaniu zapowiada się kłębiaste, na ogół duże, okresami spadnie deszcz, początkowo dość obfity. Temperatura wzrośnie do 21 st. C. Powieje zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie waha się, w południe wyniesie 1004 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Noc we Wrocławiu przyniesie okresami obfity deszcz, możliwa jest burza. Temperatura spadnie do 16 st. C. Powieje zachodni, słaby i umiarkowany, w burzy silny wiatr. Ciśnienie lekko spada, o północy wyniesie 998 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Zachmurzenie w niedzielę we Wrocławiu okaże się kłębiaste, na ogół duże, okresami spadnie deszcz, początkowo dość obfity. Temperatura wzrośnie do 19 st. C. Wiatr okaże się zachodni, umiarkowany. Ciśnienie waha się, w południe wyniesie 1001 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Dla Krakowa zapowiada się pochmurna noc z większymi przejaśnieniami, okresami deszczem, niewykluczona jest burza. Temperatura spadnie do 16 st. C. Wiatr okaże się zmienny, słaby i umiarkowany, w burzy - silny. Ciśnienie lekko spada, o północy wyniesie 986 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Niedziela w Krakowie przyniesie zachmurzenie kłębiaste, umiarkowane i duże, okresami spadnie deszcz, przejściowo obfity (szczególnie w czasie burzy). Temperatura wzrośnie do 23 st. C. Wiatr będzie zachodni, umiarkowany, w burzy - silny. Ciśnienie waha się, w południe wyniesie 987 hPa.

Autorka/Autor:Arleta Unton-Pyziołek

Źródło: tvnmeteo.pl