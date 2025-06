Zapowiada się bezchmurna noc bez opadów. Na termometrach zobaczymy od 7-9 stopni Celsjusza na wschodzie i w centrum kraju do 12-13 st. C na zachodzie Polski. Wiatr będzie słaby, zmienny.

Pogoda na jutro - niedziela, 15.06

Niedziela w całym kraju zapowiada się słonecznie. W godzinach wieczornych na krańcach zachodnich wystąpi ryzyko burzy. Termometry pokażą od 24-25 st. C na wschodzie, przez 26-27 st. C w centrum, do 29-31 st. C, a lokalnie nawet 32 st. C na zachodzie. Powieje słaby, zmienny wiatr.