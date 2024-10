Przed nami pogodna noc. Temperatura minimalna wyniesie od 2 stopni Celsjusza na Kujawach i Wyżynie Śląskiej, przez 4 st. C w centrum kraju, do 5-6 st. C na Ziemi Lubuskiej. Wiatr słaby i umiarkowany, powieje z kierunków zachodnich i północnych.

Pogoda na jutro - czwartek, 24.10

Czwartek przyniesie pogodną aurę, tylko okresami pojawi się więcej chmur kłębiastych. Termometry pokażą maksymalnie od 11-12 st. C na Warmii, Podlasiu i Lubelszczyźnie, przez 14 st. C w centrum kraju, do 16 st. C na południowym zachodzie. Wiatr na wschodzie będzie jeszcze północny, poza tym skręcający na południowo-wschodni, słaby i umiarkowany.