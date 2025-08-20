Pogoda na jutro, czyli na czwartek 21.08. Na południu kraju pogoda zacznie się psuć - przybędzie chmur, miejscami spadnie deszcz, a w górach możliwe są także burze. W pozostałych regionach Polski utrzyma się pogodna aura.

Wieczorem możliwe są słabe, zanikające opady na Mazowszu, Podlasiu i Lubelszczyźnie. Noc będzie pogodna. Prognozowany jest stopniowy wzrost zachmurzenia na południu kraju. Temperatura minimalna wyniesie od 7 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 14 st. C na Podkarpaciu. Powieje wiatr słaby z północy.

Pogoda na jutro - czwartek, 21.08

W czwartek na południu kraju nastąpi stopniowy wzrost zachmurzenia. W pasie od Śląska, przez Małopolskę, po Podkarpacie spadnie słaby lub umiarkowany deszcz o sumie 10-25 litrów na metr kwadratowy, natomiast w Tatrach, Beskidach i Bieszczadach lokalnie możliwe są także burze. W pozostałych regionach będzie na ogół pogodnie z małym lub umiarkowanym zachmurzeniem. Słaby, przelotny deszcz pojawić się może w rejonie Zatoki Gdańskiej. Temperatura maksymalna wyniesie od 20 st. C w Gdańsku do 24 st. C w Zielonej Górze. Odczuwalny będzie słaby lub umiarkowany wiatr ze zmiennych kierunków, a porywisty może być tylko w czasie burzy na południu.

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza najwyższa będzie na południu kraju - wyniesie 80 procent i więcej. W tej samej strefie warunki biometeo będą niekorzystne. Na północy będą one korzystne, natomiast w pozostałej części kraju - neutralne.

Prognoza na noc - Warszawa

Noc w Warszawie będzie pogodna, a opady deszczu nie wystąpią. Minimalna temperatura nie spadnie poniżej 10 stopni Celsjusza. Ciśnienie pozostanie bez zmian - o północy wyniesie 997 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

W czwartek w Warszawie również będzie pogodnie, a deszcz nie jest prognozowany. Termometry pokażą maksymalnie 23 st. C. Ze zmiennych kierunków powieje wiatr słaby lub umiarkowany. Ciśnienie powoli będzie spadać - w południe osiągnie wartość 995 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Nocne niebo nad Poznaniem będzie pogodne, a opady deszczu nie wystąpią. Minimalna temperatura wyniesie 10 st. C. Nadciągnie wiatr słaby i zmienny. Ciśnienie będzie stabilne - o północy osiągnie wartość 998 hPa.

Pogoda na jutro - czwartek

Czwartek w Poznaniu będzie pogodny, deszcz nie jest prognozowany. Maksymalna temperatura nie przekroczy 22 st. C. Powieje wiatr słaby lub umiarkowany, ze zmiennych kierunków. Ciśnienie powoli spadać - w południe wyniesie 996 hPa.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Noc w Gdańsku, Gdyni i Sopocie będzie pogodna. Deszcz się nie pojawi. Minimalna temperatura nie spadnie poniżej 10 st. C. Odczuwalny będzie słaby i zmienny wiatr, a ciśnienie nie będzie się zmieniać - o północy wyniesie 1009 hPa.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W czwartek w Gdańsku, Gdyni i Sopocie na ogół będzie pogodnie, jednak nie można wykluczyć niewielkiego, przelotnego deszczu. Maksymalna temperatura wyniesie 20 st. C. Z różnych kierunków powieje wiatr słaby lub umiarkowany. Ciśnienie powoli będzie spadać - w południe osiągnie wartość 1007 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Nocne niebo nad Wrocławiem będzie pogodne, a opady deszczu nie wystąpią. Minimalna temperatura nie spadnie poniżej 12 st. C. Powieje wiatr słaby, z różnych kierunków. Ciśnienie pozostanie bez zmian - o północy wyniesie 995 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Czwartek we Wrocławiu początkowo będzie pogodny, jednak w ciągu dnia zachmurzenie wzrośnie. Maksymalna temperatura wyniesie 23 st. C. Powieje wiatr słaby lub umiarkowany z różnych kierunków. Ciśnienie powoli będzie spadać - w południe wyniesie 993 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

W ciągu nocy w Krakowie następować będzie stopniowy wzrost zachmurzenia. Minimalna temperatura wyniesie 13 st. C. Odczuwalny będzie słaby wiatr, wiejący ze zmiennych kierunków. Ciśnienie pozostanie bez większych zmian - o północy osiągnie wartość 985 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Czwartek w Krakowie będzie pochmurny. Spodziewany jest również deszcz. Słupki rtęci pokażą maksymalnie 21 st. C. Powieje wiatr słaby lub umiarkowany z różnych kierunków. Ciśnienie powoli będzie spadać - w południe wyniesie 983 hPa.

