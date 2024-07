We wtorek tylko na wschodzie i południowym wschodzie Polski pojawi się więcej chmur kłębiastych, z których może okresami popadać deszcz do 5-20 litrów wody na metr kwadratowy. Miejscami pojawią się burze, które z czasem będą stopniowo odsuwać się poza wschodnie granice Polski. W pozostałej części kraju dopisze pogodna aura. Pod wieczór na zachodzie pojawi się więcej chmur i opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 23 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 26 st. C w centrum kraju, do 27 st. C w Wielkopolsce, na Ziemi Lubuskiej, Dolnym Śląsku oraz w Małopolsce i na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany, północno-zachodni wiatr. Jednak w trakcie burz okaże się silny i może osiągać prędkość do 80 kilometrów na godzinę.