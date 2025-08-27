ZGŁOSZONE NA KONTAKT24

Pogoda na dziś - środa, 27.08. Aż 10 stopni różnicy między najcieplejszym a najchłodniejszym regionem

27 sierpnia 2025, 2:00
tvnmeteo.pl
Prognoza pogody na środę
Pogoda na dziś

Pogoda na dziś. Środa 27.08 powita nas sporym zachmurzeniem, ale w ciągu dnia pojawi się więcej słońca. Jeśli chodzi o maksymalną temperaturę w poszczególnych regionach kraju, to jej rozpiętość będzie naprawdę duża - od kilkunastu stopni do prawie 30.

Środa na przeważającym obszarze kraju będzie pogodna. Umiarkowane, przejściowo duże zachmurzenie pojawi się tylko w pierwszej części dnia. Opady nie są spodziewane, ale lokalnie o poranku na północnym wschodzie wystąpią silne zamglenia i mgły. Na termometrach zobaczymy od 18-20 st. C na północnym wschodzie, przez 23-24 st. C w centrum, do 28-29 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje umiarkowanie z południowego wschodu.

Prognoza pogody na środę

Warunki biometeorologiczne

Na południowym wschodzie powietrze będzie najsuchsze, a mieszkańcy regionu poczują gorąco; najwilgotniej będzie na północnym wschodzie, gdzie może być chłodno. W pozostałej części Polski odczujemy komfort termiczny. W całej Polsce możemy spodziewać się korzystnych warunków biometeorologicznych.

Warunki biometeo we środę

Pogoda na dziś - Warszawa

Początkowo niebo nad Warszawą będzie zachmurzone, ale w ciągu dnia się rozpogodzi. Na termometrach pokażą się maksymalnie 22-23 st. C. Powieje umiarkowanie z południowego wschodu. Ciśnienie w południe osiągnie 1002 hPa i będzie spadać.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Środa w Gdańsku, Gdyni i Sopocie zapowiada się pogodnie. Słupki rtęci wskażą maksymalnie 20-21 st. C. Powieje umiarkowany, południowo-zachodni wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 1014 hPa i będzie spadać.

Pogoda na dziś - Poznań

Dzień w Poznaniu będzie ładny i bezdeszczowy. Temperatura osiągnie maksymalnie 25-26 st. C. Powieje umiarkowany wiatr z południowego wschodu. Ciśnienie w południe wyniesie 1000 hPa i będzie spadać.

Pogoda na dziś - Wrocław

We środę we Wrocławiu będzie ładnie i gorąco - na termometrach pokaże się nawet 27-29 st. C. Nieco ochłody zapewni słaby i umiarkowany wiatr z południowego wschodu. Ciśnienie w południe osiągnie 986 hPa i będzie spadać.

Pogoda na dziś - Kraków

Dziś mieszkańcy Krakowa mogą liczyć na pogodną i bezdeszczową aurę. Temperatura osiągnie maksymalnie 26-27 st. C. Powieje słaby, wschodni wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 988 hPa i będzie spadać.

Warunki drogowe we środę

Autorka/Autor:Damian Zdonek

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: stock.adobe.com

