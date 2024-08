W sobotę na niebie utrzyma się małe i umiarkowane zachmurzenie, a w pasie od Ziemi Lubuskiej i Dolnego Śląska, przez centrum kraju, po Podlasie, Mazury i Warmię okresami duże z przelotnym deszczem do pięciu litrów na metr kwadratowy. W Sudetach spodziewane są burze. Na termometrach zobaczymy od 22 stopni Celsjusza na Kaszubach i Suwalszczyźnie, przez 26-27 st. C w centrum kraju, do 30-31 st. C na południowym wschodzie. Z kierunków północnych powieje słaby i umiarkowany wiatr, który w burzach może być silny.