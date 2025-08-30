Pogoda na dziś. Sobota 30.08 przyniesie do Polski niespokojną aurę. W wielu częściach kraju będzie padać, miejscami mogą rozwinąć się burze z ryzykiem intensywnych opadów. Miejscami na termometrach może znów pokazać się 30 stopni Celsjusza.

Pogoda Długoterminowa Weekend

W sobotę przed strefą frontową na krańcach wschodnich można spodziewać się pogodnej aury. W strefie frontowej, która będzie stopniowo przemieszczać się z centrum na wschód, pojawi się więcej chmur, ale też spodziewane są przejaśnienia i okresowe rozpogodzenia. Spadnie około 2-10 litrów na metr kwadratowy, okresami popada mocniej, zwłaszcza na południu, a potem w również w centrum. Przelotne opady mogą pojawić się także na północnym zachodzie po zaniknięciu porannych mgieł. Termometry pokażą maksymalnie od 21 stopni Celsjusza w Gdańsku, przez 23-24 st. C na zachodzie i północy, do 28-30 st. C na południowym wschodzie i lokalnie w centrum. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z południa, skręcający za frontem na zachodni. Podczas burz porywy mogą dochodzić do 60-80 kilometrów na godzinę. W górach wiatr będzie stopniowo słabnący, dość silny, z porywami osiągającymi 40-60 km/h.

Pogoda na sobotę tvmeteo.pl

Warunki biometeo w sobotę

Wilgotność powietrza najwyższa będzie w strefie frontu atmosferycznego, czyli na południu, w centrum i na północy. Wyniesie tam powyżej 90 procent. Im dalej na wschód i zachód, tym wilgotność będzie niższa. Warunki biometeo na ogół będą niekorzystne, jedynie na Lubelszczyźnie pogoda nie będzie miała większego wpływu na nasze samopoczucie.

Warunki biometeo na sobotę tvnmeteo.pl

Pogoda na dziś - Warszawa

W ciągu dnia zachmurzenie w Warszawie będzie przeważnie duże. Chmury mogą przynieść okresowe opady, a wieczorem - burze. Temperatura wyniesie maksymalnie 28-29 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z południa, skręcający w południowo-zachodni i zachodni. Ciśnienie w południe osiągnie 992 hPa i początkowo będzie spadać, a po przejściu linii frontu - rosnąć.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W sobotę mieszkańców Gdańska, Gdyni i Sopotu czeka zachmurzenie duże do całkowitego. Rano pojawią się również zanikające zamglenia i mgła, a wciągu dnia może przelotnie popadać. Na termometrach pokaże się maksymalnie 20-21 st. C. Wiatr będzie zmienny, słaby i umiarkowany. Ciśnienie w południe wyniesie 1008 hPa, a potem będzie stopniowo wzrastać.

Pogoda na dziś - Wrocław

Dziś niebo nad Wrocławiem pokryją chmury, przeważnie w znacznym stopniu. Okresowo możliwe są przelotne opady. Słupki rtęci pokażą maksymalnie 23-24 st. C. Powieje słaby wiatr słaby, który początkowo będzie zmienny, w ciągu dnia zmieni kierunek na zachodni. Ciśnienie w południe osiągnie 992 hPa i będzie stopniowo rosnąć.

Pogoda na dziś - Poznań

W sobotę w Poznaniu spodziewane jest duże zachmurzenie, które okresowo przyniesie przelotne opady deszczy. Temperatura osiągnie maksymalnie 23 st. C. Będzie wiał słaby wiatr, początkowo zmienny, w ciągu dnia przejdzie w zachodni. Ciśnienie w południe wyniesie 996 hPa i będzie stopniowo wzrastać.

Pogoda na dziś - Kraków

Dziś w Krakowie zachmurzenie będzie od dużego do całkowitego, może też przelotnie popadać. W drugiej części dnia istnieje ryzyko burzy, która przyniesie ze sobą intensywne opady. Termometry pokażą maksymalnie 28 st. C. Powieje wiatr z różnych kierunków, na ogół będzie słaby i umiarkowany, Podczas burzy będzie silny i porywisty. Ciśnienie w południe wyniesie 980 hPa i początkowo będzie spadać, a po przejściu frontu zacznie rosnąć.

Warunki drogowe w sobotę tvnmeteo.pl

Autorka/Autor:Tomasz Wakszyński

Źródło: tvnmeteo.pl