Pogoda na dziś. Piątek 13.06 przyniesie na ogół pogodną aurę. Lokalnie mogą pojawić się niewielkie opady deszczu. Termometry pokażą do 23 stopni Celsjusza, w części kraju może powiać silniejszy wiatr.

Pogoda Długoterminowa Weekend

W piątek na zachodzie kraju możemy spodziewać się słonecznej aury. Na wschodzie oraz częściowo w centrum kraju zachmurzenie będzie duże i całkowite z rozpogodzeniami w drugiej części dnia. Lokalnie, na krańcach wschodnich, możliwe są słabe, przelotne opady deszczu do dwóch litrów wody na metr kwadratowy. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 17-18 stopni Celsjusza na Podkarpaciu, przez 20-21 st. C w centrum, do 22-23 st. C na zachodzie Polski. Na zachodzie powieje słaby, północno-wschodni wiatr, a na wschodzie umiarkowany, w porywach dość silny, północno-zachodni.

Pogoda na piątek tvnmeteo.pl

Warunki biometeo na piątek

Najwyższą wartość wilgotności odnotujemy na wschodzie, przekroczy 80 procent. Im dalej na zachód, tym będzie spadać do 50 procent. Odczujemy przeważnie komfort termiczny, a warunki biometeo na ogół okażą się korzystne.

Warunki biometeo na piątek tvnmeteo.pl

Pogoda na dziś - Warszawa

Piątek w Warszawie zapowiada się pochmurno z rozpogodzeniami, opady nie są prognozowane. Na termometrach zobaczymy do 20-21 st. C. Powieje umiarkowany, północno-wschodni wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 1013 hPa i będzie stabilne.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W Gdyni, Sopocie i Gdańsku na piątek spodziewana jest pogodna aura. Na termometrach zobaczymy do 16-18 st. C. Powieje umiarkowany, północny wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 1030 hPa i będzie stabilne.

Pogoda na dziś - Poznań

Piątek w Poznaniu będzie pogodny. Termometry pokażą do 21-22 st. C. Powieje słaby, północno-wschodni wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 1017 hPa i będzie stabilne.

Pogoda na dziś - Wrocław

Piątek we Wrocławiu przyniesie dużo słońca. Na termometrach zobaczymy do 21-22 st. C. Powieje słaby, północno-wschodni wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 1013 hPa i będzie stabilne.

Pogoda na dziś - Kraków

W piątek we Krakowie w pierwszej część dnia będzie słonecznie. Następnie możemy spodziewać się wzrostu zachmurzenia do dużego, będzie szansa na rozpogodzenia. Na termometrach zobaczymy do 19-20 st. C. Powieje słaby, północny wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 1000 hPa i będzie stabilne.

Autorka/Autor:Damian Zdonek

Źródło: tvnmeteo.pl