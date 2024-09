Niedziela na ogół będzie pogodna. Jedynie na zachodzie Polski pojawi się wzrost zachmurzenia kłębiastego do dużego i miejscami spadnie przelotny deszcz do pięciu litrów na metr kwadratowy. Na Pomorzu Zachodnim niewykluczone są burze. Temperatura wyniesie w najcieplejszym momencie dnia od 28 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 30-31 st. C w centrum kraju, do 32 st. C na zachodzie. Południowo-wschodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany, okresami dość silny.