Dziś możemy spodziewać się kłębiastego umiarkowanego i dużego zachmurzenia. W zachodniej połowie kraju, czyli od Sudetów, przez Wielkopolskę, Kujawy, po Pomorze, pojawią się ciągłe opady do 10-20 litrów deszczu na metr kwadratowy. Na pozostałym obszarze także będzie padać, opady mają być jeszcze większe, wyniosą do 20-30 l/mkw., ale miejscami w gwałtownych burzach mogą wzrosnąć do 50 l/mkw. Niewykluczony jest grad. Na termometrach zobaczymy od 19 stopni Celsjusza na Dolnym Śląsku, przez 23 st. C w centrum kraju, do 28-29 st. C na Lubelszczyźnie i Podlasiu. Wiatr okaże się ogół zachodni (tylko na wschodzie powieje z kierunków południowych), umiarkowany, w burzach - silny, rozpędzając się do 80-100 kilometrów na godzinę.