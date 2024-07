Pogoda na dziś - niedziela 28.07

Niebo nad Polską będzie w niedzielę pochmurne, ale momentami będzie się przejaśniać. Okresowo popada do 10 litrów deszczu na metr kwadratowy, a na Pomorzu do 20 l/mkw. W regionach wschodnich, południowo-wschodnich oraz na Pomorzu pojawić się mogą także burze. Na termometrach zobaczymy od 19 stopni Celsjusza w rejonie Zatoki Gdańskiej, przez 23-24 st. C w centralnej Polsce do 31 st. C w Małopolsce. Północno-zachodni i zachodni wiatr okaże się umiarkowany i dość silny, jedynie w burzach silny.