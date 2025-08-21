Pogoda na dziś. W czwartek 21.08 w części kraju pojawią się opady deszczu, a miejscami także zagrzmi. Termometry wskażą od 20 do 24 stopni.

W czwartek na południu kraju prognozuje się stopniowy wzrost zachmurzenia. Pojawią się tam słabe lub umiarkowane opady deszczu o sumie 10-25 litrów na metr kwadratowy. Padać ma w pasie od Śląska, przez Małopolskę, po Podkarpacie, a w Tatrach, Beskidach i Bieszczadach lokalnie możliwe są także burze. W pozostałych regionach będzie na ogół pogodnie, z małym lub umiarkowanym zachmurzeniem i ze słabym przelotnym deszczem w rejonie Zatoki Gdańskiej. Termometry wskażą maksymalnie od 20 stopni Celsjusza w Gdańsku do 24 st. C w Zielonej Górze. Wiatr, słaby lub umiarkowany, powieje ze zmiennych kierunków. Porywisty może być tylko w czasie burzy na południu kraju.

Prognoza na czwartek tvnmeteo.pl

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie od 50 do ponad 80 procent. Warunki biometeo na północy i północnym zachodzie kraju będą korzystne, na południu - niekorzystne, a w pozostałej regionach - neutralne.

Warunki biometeo w czwartek tvnmeteo.pl

Pogoda na dziś - Warszawa

Czwartek w Warszawie dopisze pogodna aura. Temperatura maksymalna wyniesie 23 st. C. Ze zmiennych kierunków powieje wiatr słaby lub umiarkowany. Ciśnienie powoli będzie spadać - w południe osiągnie wartość 995 hPa.

Pogoda na dziś - czwartek

Czwartek w Poznaniu będzie pogodny. Termometry pokażą maksymalnie 22 st. C. Powieje wiatr słaby lub umiarkowany, ze zmiennych kierunków. Ciśnienie powoli spadać - w południe wyniesie 996 hPa.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Czwartek w Gdańsku, Gdyni i Sopocie upłynie na ogół pod znakiem pogodnej aury. Nie można wykluczyć niewielkiego, przelotnego deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 20 st. C. Z różnych kierunków powieje wiatr słaby lub umiarkowany. Ciśnienie powoli będzie spadać - w południe osiągnie wartość 1007 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

Czwartek we Wrocławiu początkowo będzie pogodny, jednak w ciągu dnia zachmurzenie wzrośnie. Temperatura maksymalna wyniesie 23 st. C. Powieje wiatr słaby lub umiarkowany z różnych kierunków. Ciśnienie powoli będzie spadać - w południe wyniesie 993 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

Czwartek w Krakowie będzie pochmurny. Spodziewany jest również deszcz. Słupki rtęci pokażą maksymalnie 21 st. C. Powieje wiatr słaby lub umiarkowany z różnych kierunków. Ciśnienie powoli będzie spadać - w południe wyniesie 983 hPa.

Warunki drogowe w dzień tvnmeteo.pl

