Pogoda na 16 dni: nadciąga mroźny podmuch ze wschodu

Potężny wyż, w którego centrum ciśnienie wynosi aż 1055 hektopaskali, powoli przesuwa nad północną Europą, a w poniedziałek będzie nad Skandynawią. Skierował w nasze strony suche, kontynentalne i zimne powietrze znad Rosji. Płynie ono i będzie nadal płynąć ze wschodu nie tylko do centrum Europy, ale również na południe i na zachód kontynentu. Wspomniany wyż jednocześnie zablokuje przemieszczanie się na wschód ciepłych mas powietrza znad Oceanu Atlantyckiego i w tej sytuacji będą one docierać jedynie do zachodnich wybrzeży Europy (patrz mapa).