Zimowe zagrożenia. Prawie cały kraj objęty ostrzeżeniami

Ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia - intensywne opady śniegu

Ostrzeżenie będzie ważne od godziny 21 w piątek do godziny 21 w sobotę.

Ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia - silny wiatr, zawieje i zamiecie śnieżne

Między godziną 22 w piątek a godz. 22 w sobotę prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 40 do 60 kilometrów na godzinę, w porywach do 90 km/h, a nad morzem do 100 km/h. Najsilniejsze porywy wiatru według IMGW mają wystąpić nad ranem oraz w ciągu dnia. W tych samych regionach należy spodziewać się też zawiei i zamieci śnieżnych.