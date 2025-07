Uwaga na burze i ulewy. Wiele regionów z ostrzeżeniami

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega burzami oraz towarzyszącym im silnymi opadami deszczu. W części kraju obowiązują pomarańczowe i żółte alarmy. Sprawdź szczegóły.

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia - silny deszcz z burzami

Pomarańczowe alarmy obowiązują w województwach:

pomorskim , w powiatach: , w powiatach: Gdynia Gdańsk , gdańskim, wejherowskim, lęborskim, kartuskim, bytowskim, kościerskim, starogardzkim, kwidzyńskim, sztumskim, tczewskim, malborskim, nowodworskim, Słupsk

kujawsko-pomorskim , w powiatach: tucholskim, świeckim, grudziądzkim;

warmińsko-mazurskim, w powiatach: szczycieńskim, olsztyńskim, , w powiatach: szczycieńskim, olsztyńskim, Olsztyn , bartoszyckim, braniewskim, elbląskim, Elbląg , ostródzkim, iławskim, nowomiejskim, działdowskim, nidzickim, lidzbarskim.

W wymienionych regionach prognozowane są opady deszczu, okresami o natężeniu umiarkowanym. Suma opadów, począwszy od godzin wieczornych, wyniesie od 30 do 50 l/mkw., punktowo do 70 l/mkw. Lokalnie opadom towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do 60 km/h. Największa intensywność opadów wystąpi w nocy i nad ranem. Ostatnie ostrzeżenia wygasną o godzinie 10 w czwartek.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - silny deszcz z burzami

Ostrzeżenia pierwszego stopnia obowiązują w województwach:

pomorskim , w powiatach: puckim, chojnickim, człuchowskim;

warmińsko-mazurskim , poza powiatami objętymi pomarańczowymi alarmami;

kujawsko-pomorskim , w powiatach północnych;

wielkopolskim , w powiatach północnych;

podkarpackim ;

małopolskim , poza powiatami położonymi na krańcach północnych;

śląskim, w powiatach: żywieckim, cieszyńskim, bielskim, , w powiatach: żywieckim, cieszyńskim, bielskim, Bielsko-Biała , pszczyńskim, wodzisławskim.

W wymienionych regionach prognozowane są opady deszczu, okresami o natężeniu umiarkowanym, od 25 do 60 l/mkw. Lokalnie opadom towarzyszyć mogą burze z porywami wiatru do 70 km/h. Miejscami może spaść grad. W województwie warmińsko-mazurskim ostrzeżenia wygasną w czwartek o godzinie 7, a w pomorskim - o godzinie 9. W pozostałych regionach alarmy będą w mocy do godziny 17 lub 20 w czwartek oraz do północy w piątek.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - burze

Żółte alarmy przed burzami obowiązują w województwach:

W tych regionach prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu do 25 l/mkw. oraz porywy wiatru do 60 km/h. Lokalnie spadnie grad. Ostrzeżenia będą ważne od godziny 12 i 14 w czwartek do godziny 21 w czwartek.

Czym jest ostrzeżenie IMGW drugiego stopnia

Ostrzeżenie drugiego stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych.

Czym jest ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

