Niebezpieczna pogoda. Więcej ostrzeżeń IMGW przed silnym wiatrem

Ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia - silny wiatr

Alarmy drugiego stopnia przed silnym wiatrem od środowego wieczora obowiązują w województwie dolnośląskim , w powiatach: kłodzkim, ząbkowickim, dzierżoniowskim, wałbrzyskim, Wałbrzych , świdnickim, jaworskim, kamiennogórskim, jaworskim, karkonoskim, Jelenia Góra . Prognozuje się tam wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 40 kilometrów na godzinę, w porywach do 90 km/h, z południa i południowego wschodu. Ostrzeżenia ważne będą od godziny do godz. 16 w piątek.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - silny wiatr

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia przed silnym wiatrem wydano w czwartek o poranku terenie powiatów zgorzeleckiego, lubańskiego i lwóweckiego w woj. dolnośląskim. Tam do piątku do godz. 16 prognozuje się wystąpienie okresami silnego wiatru o średniej prędkości do 40 km/h, w porywach do 85 km/h, z południa i południowego wschodu.