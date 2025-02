Nawet 12 stopni. Cena, jaką zapłacimy za ciepło, to chwilami przygnębiająca aura

Nadchodzące dni przyniosą przewagę chmur, choć niewykluczone są miejscowe przejaśnienia lub rozpogodzenia. Lokalnie będą pojawiać się mgły ograniczające widzialność. Będzie cieplej.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Najbliższej doby Polska pozostanie w polu podwyższonego ciśnienia związanego z wyżem Finja, którego centra ulokowane są nad Turcją i północno-zachodnią Rosją.

- Jednocześnie w pasie od Pomorza po Podkarpacie zaznaczy się wpływ płytkiej zatoki niskiego ciśnienia ze strefą frontu okluzji (kombinacji frontu ciepłego i chłodnego) o charakterze frontu ciepłego - przekazał synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek.

Jaki to będzie miało wpływ na pogodę w ciągu najbliższej doby? Otóż za frontem napłynie ciepłe i wilgotne powietrze znad Atlantyku. Sprawi, że w nocy na zachodzie kraju pojawią się licznie gęste mgły.

- W ciąg dnia strefa już rozmytego i mało aktywnego frontu rozciągać się będzie w wąskim pasie od Warmii i Mazur, przez Mazowsze, po Podkarpacie. Warunki w niej panujące najlepiej opisywać będzie przymiotnik "ponury" z uwagi na pochmurną aurę z nisko zawieszonymi chmurami - poinformował synoptyk. Jak dodał, miejscami pojawią się opady mżawki, a w obszarach podgórskich - deszczu ze śniegiem i śniegu.

Pogoda na poniedziałek i wtorek

Poniedziałkowy poranek przyniesie pochmurną aurę, na zachodzie pojawią się mgły. W ciągu dnia na zachodzie prognozowane są rozpogodzenia. W pasie od Warmii i Mazur, przez centrum, po Podkarpacie niebo zasnują chmury, lokalnie wystąpią opady deszczu lub mżawki, które utrzymają się przez cały dzień. Jedynie na Suwalszczyźnie i Podlasiu dopisze pogodna aura. Termometry wskażą maksymalnie od 3-5 stopni Celsjusza na wschodzie Polski, przez 6-7 st. C w centrum, do 10-12 st. C na zachodzie Polski. Powieje słaby i umiarkowany południowo-zachodni wiatr.

We wtorek będzie pochmurno z przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Na północnym zachodzie Polski pojawią się słabe opady deszczu. Pogodna aura dopisze jedynie na Podkarpaciu. Temperatura maksymalna wyniesie od 4-5 st. C na Suwalszczyźnie, przez 6-8 st. C w centrum kraju, do 9-10 st. C na zachodzie. Wiatr będzie umiarkowany, południowy.

Prognozowana temperatura w najbliższych dniach ventusky.com

Pogoda na środę i czwartek

Na środę prognozuje się pochmurną aurę z przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Na zachodzie kraju popada słaby deszcz. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od 5-6 st. C na Suwalszczyźnie do 8-9 st. C na południu Polski. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, południowy i południowo-wschodni.

Czwartek zapowiada się pochmurnie z rozpogodzeniami. Na północnym zachodzie spodziewane są słabe opady deszczu, natomiast na Podkarpaciu możliwe są opady deszczu ze śniegiem. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 4-6 st. C na północy Polski do 8-9 st. C na południu. Południowo-zachodni wiatr będzie umiarkowany.

Prognozowane opady w najbliższych dniach ventusky.com

Pogoda na piątek

W piątek zrobi się pochmurno, jednak jest szansa na przejaśnienia i rozpogodzenia. Na północnym wschodzie wystąpią słabe opady deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 2-4 st. C na Suwalszczyźnie, do 5-6 st. C na pozostałym obszarze kraju. Wiatr będzie umiarkowany, a powieje z północnego zachodu.

Autorka/Autor:anw,kw

Źródło: tvnmeteo.pl