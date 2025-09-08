Gdzie jest burza? Błyska się w części kraju

Gdzie jest burza? W poniedziałek 8.09 grzmi w części kraju. Wyładowaniom towarzyszą opady deszczu i silny wiatr. Śledź aktualną sytuację pogodową w tvnmeteo.pl.

Jak poinformował około godziny 9.30 synoptyk tvnmeteo.pl Tomasz Wakszyński, w poniedziałek w części kraju pojawiają się burze. Są one związane z obecnością tzw. górnego niżu, który znajduje się nad południową częścią Polski. Zjawiska rozwijają się na lokalnych liniach zbieżności wiatru. Przemieszczają się w kierunku północnym i północno-zachodnim.

>>> CZYTAJ TEŻ: Alert RCB na południu kraju

Gdzie jest burza?

Obecnie grzmi w województwach:

małopolskim , w powiecie rejonie miast i miejscowości: Sucha Beskidzka, Wadowice, Mucharz;

śląskim , w okolicach miast i miejscowości: Lelów, Ślęzany, Bystrzanowice, Drochlin, Dąbrowa Zielona, Smyków, Janów;

świętokrzyskim, w rejonie miast i miejscowości: Imielno, Morawica, Wiślica, Pińczów.

Zjawiskom towarzyszą intensywne opady deszczu rzędu 5-10 litrów wody na metr kwadratowy na godzinę. Punktowo pada deszcz o natężeniu do 15-20 l/mkw. na godzinę. Wiatr w porywach osiąga prędkość do 50-70 kilometrów na godzinę. Grad możliwe padać na terenie Małopolski.

Jak przekazał synoptyk tvnmeteo.pl, w poniedziałek burze występować będą w województwach południowych oraz częściowo na Ziemi Łódzkiej i Ziemi Świętokrzyskiej, a potem również na południu Wielkopolski. Największa aktywność spodziewana jest w godzinach popołudniowych, ale nie można wykluczyć pojawiania się wyładowań wcześniej. Mogą wystąpić lokalne podtopienia lub zalania. Prognozowane są intensywne opady, miejscami nawalne o sumie do 20-30 l/mkw. na godzinę. Na krańcach południowych (szczególnie Tatry i Podhale) w sumie może spaść do 50 l/mkw.

