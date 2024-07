Czeka nas kilka dni bez upału. Co z burzami?

W nadchodzących dniach gorące zwrotnikowe powietrze zostanie wyparte znad Polski. Pojawią się burze, podczas których będzie mocno wiać i obficie padać. Już w pierwszy dzień weekendu rozpogodzi się i temperatura sięgnie 32 stopni.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Wtorek przyniesie na ogół pogodną aurę. Tylko na wschodzie i południowym wschodzie Polski pojawi się więcej chmur kłębiastych i tam okresami popada deszcz o natężeniu do 5-20 litrów na metr kwadratowy, miejscami też zagrzmi. Burze stopniowo odsuwać się będą poza wschodnie granice kraju. Pod wieczór prognozuje się więcej chmur, a na krańcach zachodnich kraju - opady deszczu. Termometry pokażą maksymalnie od 23 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 26 st. C w centrum kraju, do 27 st. C w Wielkopolsce, na Ziemi Lubskiej, Dolnym Śląsku oraz w Małopolsce i na Podkarpaciu. Powieje północno-zachodni słaby i umiarkowany wiatr. W burzach będzie silny i rozpędzi się do 80 kilometrów na godzinę.

Prognozowana temperatura w najbliższych dniach Vemtusky

Pogoda na środę i czwartek

Środa upłynie pod znakiem zachmurzenia umiarkowanego i dużego, a także przelotnego deszczu o sumie 10-40 l/mkw. Opady przemieszczać się będą od zachodu w głąb kraju. Po południu miejscami pojawią się również burze. Tylko na północnym wschodzie Polski nie będzie tego dnia padać. Termometry pokażą maksymalnie od 22 st. C na Pomorzu Zachodnim, przez 24 st. C w centrum kraju, do 26 st. C na wschodzie. Wiatr południowo-wschodni, słaby i umiarkowany, okresami okaże się dość silny, zwłaszcza w burzach.

Na czwartek prognozuje się zachmurzenie umiarkowane i duże. Poza tym przelotnie popada deszcz do 5-10 l/mkw., niewykluczone są burze. Tylko na południowym zachodzie Polski nie powinno padać. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od 22 st. C na Pomorzu Zachodnim, przez 23 st. C w centrum kraju, do 24 st. C na Pogórzu Karpackim. Powieje północno-zachodni słaby i umiarkowany, tylko w burzach silny, wiatr.

Pogoda na piątek i sobotę

Piątek upłynie pod znakiem zachmurzenia małego i umiarkowanego. Tylko na wschodzie Polski będzie ono duże i tam też przelotnie popada deszcz o natężeniu do 5 l/mkw. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 24 st. C na wschodzie do 26 st. C w centrum kraju i na południowym zachodzie. Powieje północno-zachodni i zachodni wiatr, słaby i umiarkowany.

W sobotę spodziewane jest zachmurzenie kłębiaste małe i umiarkowane. Termometry pokażą maksymalnie od 26 st. C na Suwalszczyźnie, przez 28 st. C w centrum kraju, do 32 st. C na południowym zachodzie. Wiatr powieje z kierunków południowych, będzie słaby i umiarkowany.

Prognozowane opady w kolejnych dniach Ventusky.com

Autorka/Autor:anw

Źródło: tvnmeteo.pl