W tym mieście było dziś 15 stopni. Można było poczuć wiosnę

Gdzie było najcieplej, a gdzie najzimniej

Wyjątkowo ciepło było dzisiaj na zachodzie kraju. Najwyższą temperaturę odnotowano w Słubicach, gdzie termometry pokazały 15 st. C, czyli zaledwie o 0,8 st. C mniej od najcieplejszego dnia w tym roku (jak podaje IMGW 28 stycznia w Tarnowie odnotowano 15,8 st. C). Z niemal wiosennej pogody cieszyli się także mieszkańcy Gorzowa Wielkopolskiego, Wrocławia i Legnicy, gdzie temperatura maksymalna wyniosła odpowiednio 14 i 13 st. C.