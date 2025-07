O tej godzinie spójrz w niebo. Zobaczysz kapsułę Dragon

Sławosz Uznański-Wiśniewski wraca na Ziemię. Tej nocy będziemy mieli okazję zobaczyć jednocześnie na niebie Międzynarodową Stację Kosmiczną i kapsułę Dragon. To ostatnia możliwość zobaczenia Polaka nad Ziemią, dlatego warto jej nie przegapić.

- Dzisiaj wieczorem, między 22.47 a 22.54, Międzynarodowa Stacja Kosmiczna przeleci centralnie nad Polską. Będziemy mogli na sto procent zobaczyć, w odległości kilku, kilkunastu stopni, bo to jest jeszcze do potwierdzenia, kapsułę Dragon - powiedział na antenie TVN24 Karol Wójcicki, autor profilu "Z głową w gwiazdach". - Jeśli o tej porze spojrzymy w niebo, to zobaczymy bardzo jasny punkt, jakim jest ISS i gdzieś w pobliżu lecącego Dragona - dodał.