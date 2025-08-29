Ponad 27 stopni. Za nami najcieplejsza noc tego roku

Miniona noc była miejscami gorąca. W jednym z polskich miast termometry pokazały ponad 27 stopni Celsjusza.

Za nami tropikalna noc. Jak przekazał synoptyk tvnmeteo.pl Tomasz Wakszyński, w Bielsku-Białej termometry pokazały aż 27,1 stopnia Celsjusza. Dodał, że była to najcieplejsza noc tego roku.

Ciepły poranek i dzień

Jak podał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, w piątek o godzinie 6 najwyższą temperaturę odnotowano w Bielsku-Białej. Termometry pokazały tam 26,3 st. C. Najzimniej było w Suwałkach, gdzie termometry pokazały 15,3 st. C. W ciągu dnia temperatura będzie rosnąć, przekroczyć ma 30 st. C.

Z prognoz synoptyka tvnmeteo.pl wynika, że na termometrach zobaczymy maksymalnie od 21 st. C na Pomorzu Zachodnim, przez 28 st. C w Łodzi, do 30-32 t. C na południowym wschodzie i w Warszawie.

Temperatura powietrza o godzinie 6 w piątek 29.08 w Polsce IMGW

Front z opadami

Jak przekazał Tomasz Wakszyński, w piątek pogodnie będzie na wschodzie oraz na południu i centrum Polski. Jeszcze w pierwszej części dnia strefa opadów powinna wejść znad Czech do południowo-zachodniej Polski. Do godzin popołudniowych objąć ma praktycznie cały zachód kraju. Spadnie do 5-15 litrów na metr kwadratowy, lokalnie w burzach 20-40 l/mkw.

W strefie tej będą początkowo występowały opady deszczu, miejscami przelotnego, o mniejszej intensywności. Dodatkowo w strefę frontową będą wbudowane chmury cumulonimbus z intensywniejszym deszczem i ryzykiem wyładowań, które zwiększą sumy opadowe lokalnie do 20-40 l/mkw.

Autorka/Autor:anw

Źródło: tvnmeteo.pl