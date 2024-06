Niemal dwa tysiące interwencji po nawałnicach i ulewach

Do godziny 19 we wtorek strażacy odebrali 1991 zgłoszeń dotyczących usuwania skutków silnego wiatru oraz podtopień dróg i budynków. Najwięcej w województwach: śląskim - 1131, małopolskim - 524, lubelskim - 127, podkarpackim - 88 oraz świętokrzyskim - 46 - przekazał rzecznik PSP. Kierzkowski poinformował, że w woj. śląskim do godzin popołudniowych we wtorek, na terenie powiatów objętych alertami trzeciego stopnia wydanymi przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, odnotowano 1042 wyjazdy straży pożarnej. W usuwanie skutków zjawisk pogodowych zaangażowanych było 100 pojazdów i 524 ratowników. Najwięcej zdarzeń odnotowano w Bielsku-Białej oraz powiecie bielskim - 878 i cieszyńskim - 154.