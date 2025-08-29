Gdzie jest burza? Tu pogoda mocno się pogarsza

Gdzie jest burza? W piątek 29.08 pojawiają się burze. Wyładowaniom towarzyszą opady deszczu i silne porywy wiatru. Śledź aktualną sytuację pogodową w kraju w tvnmeteo.pl.

Jak poinformował około godziny 11.15 synoptyk tvnmeteo.pl Tomasz Wakszyński, w Polsce pojawiają się frontowe burze. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia.

Gdzie jest burza?

Aktualnie aktywne burze występują głównie w województwie wielkopolskim, w rejonie miast i miejscowości: Rakoniewice, Grodzisk Wielkopolski, Granowo, Dopiewo, Luboń, Kiekrz, Poznań. Będą dalej przemieszczać się w kierunku północno-wschodnim.

Gdzie pada deszcz?

Jak przekazał synoptyk tvnmeteo.pl, strefa opadów obejmuje aktualnie znaczną część województwa dolnośląskiego i częściowo lubuskiego. W woj. dolnośląskim aktualnie najintensywniej pada na linii Świeradów-Zdrój - Bolesławiec - Świętoszów oraz na stacjach Stankowice, Pobiedna - tam w ciągu ostatniej godziny spadło około 25 litrów na metr kwadratowy. Opady odnotowuje się też w południowych powiatach województwa lubuskiego - nowosolskim i żagańskim.

Występują opady deszczu o sumie 5-15 l/mkw., punktowo, najczęściej przy burzy 15-25 l/mkw. na godzinę. Wiatr w porywach rozpędza się do 40-60 kilometrów na godzinę, lokalnie 70 km/h.

Strefa opadów będzie stopniowo zwiększać swój zasięg, zajmując kolejno praktycznie cały zachód Polski do godzin popołudniowych. W dalszym ciągu nie można wykluczyć lokalnych wyładowań wzdłuż całej strefy frontowej od Dolnego Śląska, przez Wielkopolskę, aż po Warmię.

Mapa i radar burz

Autorka/Autor:anw

Źródło: tvnmeteo.pl