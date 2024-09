Delikatny podmuch wiatru sprawia, że drzewa się przewracają

W najbliższym czasie unikajmy wchodzenia do lasów na terenach, gdzie przeszła powódź - apelują służby. Grunt wciąż jest mocno nasączony wodą, co sprawia, że nawet delikatny podmuch wiatru powoduje, że drzewa się przewracają.

Obecnie czasowy zakaz wstępu do lasu obowiązuje na terenie trzech nadleśnictw: Jugów i Kamienna Góra w województwie dolnośląskim oraz Tułowice w województwie opolskim.

Na terenie nadleśnictwa Jugów zakaz obowiązywać będzie do 30 września, zaś w Kamiennej Górze - do 19 września. W przypadku Tułowic zakaz wstępu na terenie leśnictw Dębina i Głębocko oraz w części leśnictw Kuźnica Ligocka i Grabin obowiązuje także do końca września.