Gdzie jest burza? Zaczyna grzmieć w części kraju

Gdzie jest burza? We wtorek 26.08 grzmi w części kraju. Wyładowaniom atmosferycznym towarzyszą opady deszczu oraz silne porywy wiatru. Śledź aktualną sytuację pogodową w kraju w tvnmeteo.pl.
Jak poinformował około godziny 14.15 synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek, w północno-wschodniej Polsce pojawiają się słabe burze.
Gdzie jest burza?
Obecnie grzmi w województwach:
- podlaskim, w rejonie Różanegostoku;
- warmińsko-mazurskim, w okolicy Wieliczek.
Burzom towarzyszą opady deszczu rzędu 5-10 litrów na metr kwadratowy oraz porywy wiatru sięgające 40-60 kilometrów na godzinę.
Mapa i radar burz 26.08
Źródło: tvnmeteo.pl
Źródło zdjęcia głównego: Adobe Stock
