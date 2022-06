Alerty IMGW - upał. Niemal cały kraj z ostrzeżeniami drugiego stopnia

Alerty IMGW drugiego stopnia - upał

Na tych terenach prognozowana jest temperatura maksymalna do nawet 34 stopni. Temperatura minimalna w nocy ma wynieść od 16 st. C do 20 st. C.

Ostrzeżenia na Pomorzu Zachodnim, Ziemi Lubuskiej, Wielkopolsce, Dolnym Śląsku ważne będą do godz. 20 w poniedziałek, a w pozostałych regionach wygasną o godz. 20 we wtorek.

Natomiast na terenie: wschodniej części województwa warmińsko-mazurskiego, północnych regionów woj. podlaskiego, a także powiatów położonych wschodzie woj. podkarpackiego, alerty wejdą w życie w poniedziałek o godz. 12 i będą ważne do piątku do godz. 20.

Alerty IMGW pierwszego stopnia - upał

Tutaj termometry mogą pokazać w dzień maksymalnie od 28 do 31 st. C, a w nocy temperatura minimalna ma osiągnąć od 14 st. C do 17 st. C. Alerty stracą ważność o godz. 20 we wtorek.