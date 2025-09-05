Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
TVN24+
Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Nauka

Pożary lasów uwalniają "koktajl czarownic"

shutterstock_2622369541
Pożary lasów pogarszają jakość powietrza
Źródło: Reuters
Światowa Organizacja Meteorologiczna opublikowała kolejny biuletyn dotyczący jakości powietrza i zmian klimatu. Ostrzega w nim przede wszystkim przed "koktajlem czarownic" uwalnianym przez pożary lasów.

W piątym corocznym "Biuletynie na temat Jakości Powietrza i Klimatu" Światowa Organizacja Meteorologiczna (WMO) zajęła się pożarami lasów oraz ich wpływem na jakość powietrza. Można w nim przeczytać, że jakość powietrza, którym oddychają ludzie, jest ściśle powiązana ze zmianami klimatu.

Przekroczenie poziomu PM2,5 w wielu miejscach na świecie

Biuletyn omawia wzajemne oddziaływanie jakości powietrza i klimatu, podkreślając rolę drobnych cząsteczek zwanych aerozolami w pożarach lasów, zimowej mgle oraz emisjach pochodzących z transportu i miast. W zależności od składu cząsteczki te mogą zarówno ogrzewać atmosferę (tak działają ciemniejsze, zawierające cząstki węgla kamiennego i brunatnego), jak i ją ochładzać (robią tak jaśniejsze aerozole, na przykład siarczany).

Za szczególnie szkodliwe uważane są cząsteczki o średnicy mniejszej niż 2,5 mikrometra (PM2,5), ponieważ mogą wnikać głęboko do płuc lub układu sercowo-naczyniowego. WMO poinformowała, że pożary lasów w 2024 roku doprowadziły do przekroczenia średniego poziomu PM2,5 w Kanadzie, na Syberii i Afryce Środkowej. Największy wzrost stężenia aerozoli o niewielkiej średnicy miał jednak miejsce w dorzeczu Amazonki.

Pożary tworzą "koktajl czarownic"

Lorenzo Labrador, pracownik naukowy WMO, który koordynował wydawanie biuletynu, powiedział, że z powodu zmian klimatu sezon pożarów lasów z roku na rok staje się coraz bardziej intensywny i dłuższy. Dodał, że następuje pogorszenie jakości powietrza na wszystkich kontynentach, a pożary w jednym miejscu - na przykład w Kanadzie - mogą wpływać na zanieczyszczenie powietrza tysiące kilometrów dalej, na przykład w Europie.

Podsumował, że w wyniku pożarów powstaje "koktajl czarownic" składający się z substancji zanieczyszczających powietrze i mogących mieć poważny wpływ na zdrowie.

Pożary lasów przyczyniają się do pogorszenia jakości powietrza
Pożary lasów przyczyniają się do pogorszenia jakości powietrza
Źródło: Shutterstock

Miliony nadmiarowych śmierci z powodu zanieczyszczenia powietrza

WMO oceniła, że każdego roku zanieczyszczenie powietrza przyczynia się do ponad 4,5 miliona przedwczesnych śmierci. Wezwała do poprawy monitoringu i wprowadzenia lepszych strategii mających na celu ochronę zdrowia ludzi i środowiska oraz ograniczenie strat w rolnictwie i gospodarce.

Jako przykład miejsca, w którym zanieczyszczenie powietrza szczególnie negatywnie wpływa na zdrowie ludności, podano Indie. Na Nizinie Hindustańskiej, gdzie mieszka ponad 900 milionów osób, zaobserwowano znaczny wzrost zanieczyszczenia powietrza oraz okresów zimowych mgieł. Do nasilenia problemów przyczyniło się przede wszystkim spalanie biomasy rolniczej.

Jako wzór kraju, w którym poważnie potraktowano zanieczyszczenie powietrza, wymieniono Chiny. Autorzy biuletynu zaznaczyli, że w ciągu 10 lat jakość powietrza w chińskich miastach znacząco się polepszyła. Do poprawy sytuacji doszło także w wielu miastach w Europie i Stanach Zjednoczonych.

Autorka/Autor: kp

Źródło: WMO, France 24

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
PożarySmogzmiana klimatuKlimat
Czytaj także:
Chmury, słońce
Masz plany na weekend? Lepiej sprawdź pogodę
Prognoza
Burze
Gdzie jest burza? Pojawiają się superkomórki
Prognoza
Burze, piorun, lato, nawałnice
Alert RCB w 11 województwach. "Zachowaj ostrożność"
Prognoza
Rodzina znalazła schronienie w namiocie - trzęsienie ziemi zniszczyło jej dom
"Myślałem, że umrę". 12-latek został odkopany spod gruzów
Świat
Deszcz, ulewa, intensywne opady deszczu, pogoda, burza
Prawie cała Polska objęta alarmami, nawet drugiego stopnia
Prognoza
Los Cabos pod wodą
Ulice miasta pełne błota
Świat
AdobeStock_215798671
"Czeka nas jedno z najbardziej wyczekiwanych widowisk tego roku"
Ciekawostki
Niedźwiedź czarny
Pierwszy taki atak od dawna
Świat
Gorąco w Polsce
To może być naprawdę gorący wrzesień
Arleta Unton-Pyziołek
Prognozowane opady deszczu w piątek o godz. 20
Tak nawałnice przejdą przez Polskę
Prognoza
Burza, ciemne chmury
Aura okaże się zmienna
Prognoza
Burze, nocne pioruny
Gdzie jest burza? Wieczór głośny od grzmotów
Prognoza
Powódź w Pakistanie
W ciągu doby ewakuowano ponad pół miliona osób
Świat
Burze, lato, gorąco, chmury
Mglisto, gorąco i burzowo. Pogoda na piątek
Prognoza
Indie
Ludzie uwięzieni pod gruzami. Trwa akcja ratunkowa
Świat
Rekin ugryzł 8-latka na Florydzie
Rekin ugryzł 8-latka
Świat
Lato burza
Czekają nas burzowe chwile
Prognoza
Bolid nad Polską
Świetlista kula nad Polską
Rzeźba skrzydlatego lwa w Wenecji
Symbol Wenecji made in China? Zaskakująca teoria
Ciekawostki
Trzęsienie ziemi w Afganistanie
Nie żyje już ponad dwa tysiące osób
Świat
Lwica w zoo w Oregonie bawi się ukrytą kamerą
Lwica zauważyła kamerę i pochwaliła się zębami
Ciekawostki
Wąwóz
Mogą wystąpić nagle i zdewastować wiele domów. Naukowcy ostrzegają
Nauka
Pożary w Portugalii
"Skala tych pożarów jest zdumiewająca". Powodem ten czynnik
Świat
Zatoka Panamska
Zmiana u wybrzeży Panamy. Czegoś takiego nie było przez 40 lat
Świat
Kalifornia
Pożar w historycznym miejscu. "To jest druzgocące"
Świat
Gorąco i słonecznie
Będzie ciepło, a miejscami burzowo
Prognoza
Huragany Lorena (prawy górny róg) i Kiko (z lewej)
Lorena nabiera siły. Zagraża wybrzeżom Meksyku
Świat
Mgły
Mgły spowiją w nocy część kraju
Prognoza
A23a, czyli największa góra lodowa świata na zdjęciu satelitarnym z 4 marca 2025 roku u wybrzeży Georgii Południowej
Przetrwała czterdzieści lat. Ma zniknąć w ciągu tygodni
Nauka
Burzowo, pochmurno, Bieszczady
Gdzie jest burza? Silnie pada, kłębią się ciemne chmury
Pogoda
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica