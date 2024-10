Odkryto "szósty zmysł" u jaszczurek. Za co jest odpowiedzialny

Jaszczurka Gekko gecko, należąca do rodziny gekonowatych, wykrywa wibracje o niskiej częstotliwości za pomocą woreczka (części ucha wewnętrznego). Według badaczy z University of Maryland, pełni on odrębną, ale uzupełniającą funkcję w stosunku do zwykłego układu słuchowego tych gadów.

Gekko gecko, jaszczurka z rodziny gekonowatych, wykorzystuje woreczek (część ucha wewnętrznego, która jest fragmentem systemu służącego do utrzymania równowagi ciała) do wykrywania wibracji o niskiej częstotliwości. Odkrycia tego dokonali biolodzy z University of Maryland. Artykuł na ten temat został opublikowany na łamach "Current Biology". Woreczek znajduje się on między ślimakiem a kanałami półkolistymi.

"Szósty zmysł" u jaszczurek Gekko gecko

Według naukowców "szósty zmysł" u jaszczurek Gekko gecko pełni rolę uzupełniającą do normalnego słuch i sposobu, w jaki odbierają otaczający je świat. Zespół uważa, że ten wcześniej nierozpoznany mechanizm słuchowy może występować również u innych gatunków gadów, podważając istniejące koncepcje dotyczące ewolucji i różnicowania się systemów sensorycznych zwierząt w czasie.

- Ucho, jakie znamy, słyszy dźwięki unoszące się w powietrzu. Ale woreczek, który jest zwykle kojarzony z zachowaniem równowagi, pomaga tym gadom wykrywać wibracje. Wibracje te przenikają przez ziemię czy wodę - powiedziała Catherine Carr z University of Maryland, którą jest współautorką badania. - Szlak ten istnieje u płazów i ryb, a teraz udowodniono, że zachował się również u jaszczurek. Nasze odkrycia rzucają światło na to, jak system słuchowy ewoluował od tego, co widzimy u ryb, do tego, co widzimy u zwierząt lądowych, w tym ludzi - dodała.

Komunikacja za pomocą sygnałów wibracyjnych

Woreczek może wykrywać słabe wibracje w zakresie od 50 do 200 Hz, czyli zakres znacznie poniżej tego, co jaszczurki z rodziny gekonowatych zwykle słyszą za pomocą uszu. Naukowcy twierdzą, że wskazuje to, iż woreczek pełni odrębną, ale uzupełniającą funkcję w stosunku do zwykłego układu słuchowego tych gadów.

Podczas gdy Gekko gecko słyszą dźwięki unoszące się w powietrzu, wiele innych gadów nie ma takiej zdolności. Główny autor badania - Dawei Han z University of Maryland, twierdzi, że odkrycie roli woreczka w słyszeniu tego gatunku może prowadzić do lepszego zrozumienia komunikacji i zachowania innych zwierząt, które wcześniej uważano za mające ograniczone zdolności słuchowe.

- Wiele gatunków węży i jaszczurek uważano za "nieme" lub "głuche", ponieważ nie wokalizowały lub nie słyszały dźwięków dobrze - mówił Han. - Okazuje się jednak, że mogą one potencjalnie komunikować się za pomocą sygnałów wibracyjnych za pomocą woreczków, co naprawdę zmienia sposób, w jaki naukowcy myśleli o ogólnej percepcji zwierząt - podkreślił badacz.

Carr i Han mają nadzieję, że ich odkrycie skłoni do dalszych badań nad słuchem ssaków, zwłaszcza w kontekście tego szlaku sensorycznego. Uważają, że ustalony związek między słuchem a równowagą otwiera nowe możliwości badawcze, w tym związek między ludzkim słuchem a zaburzeniami równowagi.

