Niezwykłe zjawisko na niebie. To nie koniec kosmicznych atrakcji

Świetlisty wir pojawił się nad Polską. Była to deorbitacja rakiety Falcon 9. To nie koniec kosmicznych atrakcji, bo już w najbliższą sobotę dojdzie do częściowego zaćmienia Słońca. - Tego nie możecie przegapić - powiedział we "Wstajesz i wiesz" na antenie TVN24 Karol Wójcicki, autor profilu "Z głową w gwiazdach".

We wtorek po godzinie 21 nad Polską doszło do deorbitacji Falcona 9. Na niebie pojawiła się charakterystyczna, świetlista spirala.

- To nie jest częste zjawisko na naszym niebie. W ubiegłym roku udało nam się w Polsce zaobserwować coś takiego trzy razy - mówił we "Wstajesz i wiesz" na antenie TVN24 Karol Wójcicki, autor profilu "Z głową w gwiazdach". - W tym roku już raz na to polowaliśmy, ale się nie udało. A wczoraj taka niespodzianka, pół Polski to widziało - dodał.

Deorbitacja Falcona 9 nad Polską

Jak mówił popularyzator astronomii, we wtorek około godziny 19 z Florydy wystartował Falcon 9 z tajną wojskową misją o nazwie NROL-69. Celem było umieszczenie na niską orbitę satelity.

- Rakieta, po dwóch okrążeniach naszej planety, umieszczając już satelitę na odpowiedniej orbicie, szykowała się do deorbitacji. Żeby ten manewr przebiegł sprawnie, to najpierw muszą być wyrzucone z niej resztki paliwa. A że odbywa się to w warunkach kosmicznej próżni, to gdy ten gaz jest uwalniany, to wirująca rakieta nadaje mu taki kształt spirali. Zjawisko podświetlone przez światło Słońca znajdującego się jeszcze płytko nad horyzontem, z perspektywy kosmosu, dało takie właśnie efekty - mówił.

Jak tłumaczył "We wstajesz i wiesz" popularyzator astronomii, zrzut paliwa, który wiele osób niepokoi, nie następuje do atmosfery. - Ten gaz rozpraszany jest na wysokości kilkuset kilometrów, na gigantycznym obszarze. Nawet, gdyby jakieś szczątki tego paliwa dotarły do atmosfery, to one weszłyby z dużą prędkością i uległy kompletnej dezintegracji. Do nas nic nie dociera, nic nam nie grozi - dodał.

Częściowe zaćmienie Słońca

To nie koniec kosmicznych atrakcji, bo w sobotę 29 marca dojdzie do częściowego zaćmienia Słońca.

- W najbliższą sobotę, koło południa, dojdzie do częściowego zaćmienia Słońca - mówił Wójcicki. Dodał, że aby oglądać to zjawisko bezpiecznie, należy zaopatrzyć się w odpowiednie okulary. - Tego nie możecie przegapić - mówił. Dodał, że zjawisko rozpocznie się o godzinie 11.30 i potrwa do około 13. - Najlepiej będzie widoczne w północno-zachodniej Polsce, w Świnoujściu, Szczecinie. Tam około 16 procent tarczy będzie zasłonięte - tłumaczył. Najgorsze warunki do obserwacji będą mieli mieszkańcy Rzeszowa, Przemyśla, Bieszczad.

Karol Wójcicki mówi o deorbitacji Falcona 9 i zaćmieniu Słońca TVN24

