Mogą wystąpić nagle i zdewastować wiele domów. Naukowcy ostrzegają

Ogromne wąwozy stają się coraz większym zagrożeniem dla mieszkańców afrykańskich miast - ostrzegają naukowcy. Najnowsze badanie przeprowadzone w Demokratycznej Republice Konga pokazuje olbrzymią skalę problemu. Eksperci ostrzegają, że jeśli to zagrożenie geologiczne nie zostanie powstrzymane w kolejnych latach, miliony osób będą musiały opuścić swoje domy.

Miejskie wąwozy to ogromne pęknięcia w ziemi, które występują także na obszarach zamieszkałych, powodując zniszczenia infrastruktury i zmuszając wielu ludzi do ewakuacji. Zapadliska mogą występować bez ostrzeżenia, niszcząc wszystko na swojej drodze. Naukowcy ostrzegają, że jednym z terenów najbardziej narażonych na ich występowanie jest Afryka.

W nowym badaniu opublikowanym w czasopiśmie "Nature" specjaliści przyjrzeli się skali problemu w Demokratycznej Republice Konga. Po zmapowaniu powierzchni 26 miast tego kraju odkryto aż 2922 wąwozy. Według naukowców, w latach 2004-2023 z ich powodu około 118 600 osób opuściło swoje domy.

Eksperci zaznaczają, że zagrożenie pojawieniem się kolejnych zapadlisk będzie rosło w najbliższych latach. Według autorów wąwozy są wynikiem naturalnej erozji i działalności człowieka. Zazwyczaj tworzą się na obszarach o stromych zboczach i piaszczystych glebach, które są łatwo wypłukiwane przez deszcz. Rozwój miast bez wcześniejszego przygotowania planu i brak odpowiedniej infrastruktury dodatkowo pogarszają sytuację. W trakcie ulew woda gromadzi się na ulicach oraz dachach i zamiast wsiąkać w grunt formują się w strumienie, które żłobią kanały w nieosłoniętym terenie.

"Nasze badania pokazują ogromną skalę problemu miejskich wąwozów. To niebezpieczeństwo będzie rosło w kolejnych dekadach" - podsumowują naukowcy i dodają, że między 2010 a 2023 rokiem liczba osób mieszkających na zagrożonych terenach podwoiła się z 1,6 miliona do 3,2 miliona.

Autorzy badania podkreślają, że postępujące zmiany klimatu będą prowadzić do częstszego występowania nagłych, ulewnych opadów deszczu, co pogłębi skalę problemu nie tylko w DRK, ale także w innych tropikalnych krajach Globalnego Południa. Zdaniem ekspertów konieczne są działanie profilaktyczne, polegające między innymi na lepszym urbanistycznym skupianiu się na odpowiednim odpływie wody deszczowej.

