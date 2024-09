Tatrzański Park Narodowy wstrzymuje sprzedaż biletów na szlaki. "Łamią się gałęzie i drzewa"

Z powodu niebezpiecznych warunków atmosferycznych związanych z huraganowym wiatrem Tatrzański Park Narodowy wstrzymał sprzedaż biletów na szlaki. "Na szlakach łamią się gałęzie i drzewa, co stanowi duże zagrożenie dla zdrowia i życia" - przekazały władze TPN.

Wiatr na szczytach może wiać z prędkością do 140 km/h - poinformował w komunikacie Tatrzański Park Narodowy. W powiecie tatrzańskim obowiązują pomarańczowe ostrzeżenia IMGW .

"Wstrzymujemy sprzedaż biletów we wszystkich punktach wejścia do Tatrzańskiego Parku Narodowego oraz odradzamy dziś wszelkie wyjścia w Tatry. W górach wieje bardzo silny i porywisty wiatr, a na szlakach łamią się gałęzie i drzewa, co stanowi duże zagrożenie dla zdrowia i życia. Obserwujemy sytuację i prosimy o śledzenie dalszych komunikatów" - ostrzegły władze TPN.