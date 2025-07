Przeżyjmy to jeszcze raz. Tak pierogi latały w kosmosie

Posiłki na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej polski astronauta przygotowywał w module Node 1. - Będę miał okazję wam zademonstrować, jak jemy w kosmosie . Mam dla was niespodziankę, dzisiaj będziemy gotować polskie pierogi - mówił na nagraniu Sławosz Uznański-Wiśniewski. Dodał, że danie to przyleciało z nim na ISS w ramach misji Axiom-4.

Latające pierogi

Działająca na ISS mikrograwitacja sprawiła, że opakowanie z pierogami unosiło się bezwładnie. - Jak możecie zobaczyć, pierogi same latają, a ja mogę zrobić dokładnie to samo - powiedział Polak i obrócił się prawie o 360 stopni.

Tłumaczył, że do zabranego na stację jedzenia dodaje się gorącą wodę. Odpowiednią jej ilość się wybiera, a następnie przyłącza opakowanie do specjalnego urządzenia. - Woda jest bezpośrednio wpompowywana do paczki. Po tym należy chwilę poczekać, aż pierogi się zrobią - mówił.