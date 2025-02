Pięć planet widocznych gołym okiem. Spójrzcie dziś w niebo

Popularyzator astronomii dodał, że to jedna z rzadkich okazji, kiedy można zobaczyć pięć planet razem w jednej chwili, bez użycia teleskopu. "Wystarczy bezchmurne niebo, otwarta przestrzeń i trochę uwagi"- podkreślił.

Gdzie szukać planet?

Wenus zaświeci nad zachodnim horyzontem, będzie ją doskonale widać do godz. 20.30. "Największa planeta Układu Słonecznego (Jowisz) wciąż świeci silnym blaskiem wysoko nad południowym horyzontem w konstelacji Byka. Pamiętajcie, że nieopodal Jowisza możecie dostrzec piękną gromadę gwiazd M45 Plejady" - napisał autor bloga "Z głową w gwiazdach".

Mars świecić będzie w konstelacji Bliźniąt nad południowo-wschodnim horyzontem. "Wypatrujcie jej ok. 30 stopni na lewo od jasnego Jowisza" - dodał Wójcicki. "Taki widok to nie lada gratka do obserwacji" - podkreślił.