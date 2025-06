Odkryli pająki "napędzane" metanem

Metan, będący gazem cieplarnianym, stanowi zagrożenie dla klimatu na Ziemi. Jak sugerują nowe badania, dla niektórych istot żyjących w głębi oceanu stanowi jednak pożywny posiłek. CNN pisze o odkryciu "pierwszych pająków morskich napędzanych metanem". Co ciekawe, nie żywią się nim same - w pozyskiwaniu pokarmu wykorzystują mikroskopijnych pomocników.

W pobliżu zachodniego wybrzeża USA, setki metrów pod powierzchnią oceanu, naukowcy odkryli trzy wcześniej nieznane gatunki kikutnic z rodzaju Sericosura , stawonogów nazywanych potocznie "pająkami morskimi". Zwierzęta te okazały się mieć dość nietypowe przyzwyczajenia żywieniowe, które opisano na łamach czasopisma "Proceedings of the National Academy of Sciences".

Życie bez światła

Jak mówi Nicole Dubilier, biolożka morska z Instytutu Maksa Plancka, która zajmuje się badaniem symbiozy, aby przeżyć w trudnym środowisku, bakterie ewoluowały, by zamiast światła słonecznego wykorzystywać do pozyskiwania energii substancje chemiczne. Badaczka tłumaczy, że gdy organizmy morskie umierają, opadają na dno i zostają pogrzebane. Podczas ich rozkładu uwalniany jest metan, którzy przedostaje się przez szczeliny osadu w postaci pęcherzyków. Zamiast unosić się razem z kolumną wody, mikroorganizmy żywiące się metanem przyczepiają się do zwierząt morskich, by pozostać bliżej dna, wśród bąbelków wypełnionych składnikami odżywczymi.