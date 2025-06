Tysiące pszczół w ścianach domu. "Nie mogę jeść, siedzę jak na szpilkach"

Właściciel domu z miasta Fulshear w Teksasie skarży się na to, że tysiące pszczół opanowały jego dom, utrudniając normalne funkcjonowanie. Mężczyzna przyznał, że owady zaczęły pojawiać się kilka tygodni temu. Ostatnio jednak sytuacja pogorszyła się na tyle, że musiał uciekać na zewnątrz, co zarejestrowała kamera monitoringu umieszczona przed budynkiem.

- Słychać ciągłe bzyczenie. To wszystko, o czym myślę. Nie mogę jeść, siedzę jak na szpilkach - opowiadał Darrell Murphy. Jak dodał, owady pojawiają się na werandzie, po lewej stronie drzwi. - To było przerażające. Kiedy zobaczyłem rój pszczół zbliżający się do mnie, nigdy w życiu nie biegłem tak szybko - opowiadał.