W całej Unii Europejskiej weszła w życie dyrektywa o prawie do naprawy, która ma ułatwiać naprawę wadliwych sprzętów domowych i zachęcać konsumentów do reperowania zamiast wymiany. Państwa unijne mają dwa lata na wdrożenie przepisów.

Nowa dyrektywa wymaga od nich także udostępnienia części zamiennych do popsutych sprzętów, co znacznie ułatwi ich reperowanie. Dotychczas naprawy często były niemożliwe właśnie ze względu na to, że na rynku brakowało części na wymianę lub producenci projektowali urządzenia w taki sposób, że nie nadawały się one do naprawy - np. były plombowane tak, że nie dawało się ich otworzyć lub miały wbudowane baterie, co uniemożliwiało ich wymianę.