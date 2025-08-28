Gospodarka USA zaskoczyła. "Gwałtowne odbicie"

Ożywienie gospodarcze w Stanach Zjednoczonych w drugim kwartale było silniejsze niż wcześniej szacowano. Wszystko dzięki konsumentom, którzy zwiększyli wydatki przez niepokoje związane z wojną handlową prezydenta Donalda Trumpa - podał portal stacji CNN.

Produkt krajowy brutto (PKB) USA, który mierzy wszystkie towary i usługi wytworzone w gospodarce, wzrósł w drugim kwartale 2025 roku o 3,3 proc. rok do roku - podał Departament Handlu. Wcześniejsze szacunki były niższe i wskazywały na 3,0 proc. rdr.

Co ciekawe, według danych GUS PKB Polski w drugim kwartale 2025 roku wzrósł o 3,4 procent rdr.

Odbicie gospodarcze w USA

Najnowsze dane pokazują według CNN, że amerykańska gospodarka "zanotowała gwałtowne odbicie po spadku o 0,5 proc. rdr w pierwszym kwartale".

Wydatki konsumentów, które stanowią około dwóch trzecich gospodarki Stanów Zjednoczonych, w drugim kwartale zostały skorygowane w górę do 1,6 proc. rdr w najnowszych szacunkach, w porównaniu z 1,4 proc. rdr wcześniej.

Inwestycje przedsiębiorstw — znane jako inwestycje w środki trwałe inne niż mieszkaniowe - poszły w górę w drugim szacunku z 1,9 do 5,7 proc. Większość tych wydatków przedsiębiorstw dotyczyła dóbr związanych z własnością intelektualną - podał CNN

Dodał, że chociaż wzrost gospodarczy w drugim kwartale można w większości przypisać wahaniom handlowym i konsumentom, to po bliższym przyjrzeniu się widać, że podstawowa dynamika gospodarki słabnie.

"Osłabienie rynku pracy i nieznaczny wzrost inflacji"

- Po początkowym szoku związanym z cłami i spowolnieniu gospodarczym spodziewamy się wzrostu PKB poniżej 1 procent w drugiej połowie roku – stwierdził Oren Klachkin, ekonomista ds. rynków finansowych w Nationwide.

Dodał, że "osłabienie rynku pracy i nieznaczny wzrost inflacji spowodowany cłami będą hamować aktywność gospodarczą do końca roku".

Zdaniem Klachkina najnowsze szacunki PKB "nie przedstawiają obrazu znacznie różniącego się od pierwszego".

Rynek pracy w USA

Wall Street i Rezerwa Federalna uważnie obserwują rynek pracy w Stanach Zjednoczonych, aby sprawdzić, czy nie ulega on pogorszeniu. Według danych Departamentu Pracy wzrost zatrudnienia w ostatnich miesiącach był niezwykle słaby: średnie tempo miesięcznego wzrostu zatrudnienia od maja do lipca było najsłabsze spośród wszystkich innych okresów trzymiesięcznych od 2009 r., z wyjątkiem recesji spowodowanej pandemią w 2020 r.

Autorka/Autor:Pkarp/kris

Źródło: CNN