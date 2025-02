Google miał nadużyć swojej pozycji na rynku. Jest wyrok w sprawie zablokowania aplikacji

Decyzja TSUE w sprawie Google

Włoski urząd ochrony rynku i konkurencji uznał to działanie za nieuczciwe i nałożył na koncern grzywnę w wysokości 102 mln euro za nadużycie dominującej pozycji. Firma zaskarżyła decyzję do włoskiej Rady Państwa (sądowniczego organu konstytucyjnego), a ta zwróciła się do TSUE. W opublikowanym we wtorek orzeczeniu Trybunał przyznał, że odmowa przez przedsiębiorstwo takie jak Google, zajmujące na rynku pozycję dominującą, zapewnienia kompatybilności jego platformy cyfrowej z aplikacją stworzoną przez zewnętrznego dostawcę może być uznane za nadużycie. Jak dodał TSUE, jest to nadużycie także w sytuacji, gdy platforma Google nie jest niezbędna do korzystania z danej aplikacji, a twórca aplikacji nadal aktywnie działa na rynku, a nawet wzmocnił swoją pozycję mimo blokady dostępu do systemu. Biorąc jednak pod uwagę, że Google nie stworzył platformy Android Auto tylko na własne potrzeby, ale żeby umożliwić korzystanie z niej także innym przedsiębiorcom, takie działanie faktycznie można uznać za antykonkurencyjne - uzasadnił Trybunał - zwłaszcza jeśli odmowa mogła utrudnić utrzymanie lub rozwój konkurencji na danym rynku.