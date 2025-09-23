Szefowa Komisji Europejskiej: Trump ma absolutną rację

Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump spotkał z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen na marginesie 80. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Von der Leyen podkreśliła, że Trump słusznie domaga się wstrzymania importu rosyjskiej ropy do Europy, zapowiadając jednocześnie działania zmierzające do realizacji tego celu do końca roku.

- Trump ma absolutną rację. Pracujemy nad tym - powiedziała von der Leyen, cytowana przez agencję Reutera podczas krótkiego spotkania w siedzibie ONZ.

Stwierdziła, że chce, by państwa europejskie zakończyły import rosyjskiej ropy naftowej do końca tego roku.

Trump chwalił z kolei szefową KE, określając ją jako "bardzo wpływową, bardzo inteligentną kobietę i przyjaciółkę, dodając, że "wykonuje fantastyczną pracę, zarządzając wieloma różnymi krajami".

Zapewnienia Trumpa o poparciu ONZ

Wcześniej prezydent USA spotkał się z sekretarzem generalnym ONZ Antonio Guterresem, a także z prezydentem Argentyny Javierem Mileim. Mimo krytycznych słów o ONZ, Trump zapewnił o swoim poparciu dla Organizacji i zapewnił, że ma ona wielki niezrealizowany potencjał.

- Nigdy się nad tym zbytnio nie zastanawiałem. A potem, ostatnio, zacząłem myśleć, wiesz: ONZ nigdy nam nie pomogła. ONZ ma ogromny potencjał, ogromny potencjał. Mam nadzieję, że sama będzie gasić wojny. Mam na myśli, że pewnego dnia zrobi to, co ja i powinni być w stanie to zrobić - powiedział Trump. Stwierdził przy tym, że ONZ wykonuje fantastyczną pracę w misjach pokojowych, lecz wspomniał, że nie zdołała powstrzymać wojny w Ukrainie.

Podczas spotkania z Mileim prezydent USA zapowiedział pomoc dla Argentyny w obliczu kryzysu finansowego oraz udzielił mu pełnego poparcia.

