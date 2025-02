Szefowa EBC o nowej walucie. "Gotówka będzie dalej dostępna"

"Cyfrowe euro jest instrumentem naszej suwerenności"

Jak dodała, e-waluta jest niezbędna do tego, by Europa miała solidną infrastrukturę płatniczą, a także narzędzie, które umożliwi dokonywanie płatności transgranicznych.

Lagarde przyznała, że debacie muszą zostać poddane takie kwestie, jak stabilność finansowa, innowacja, próg prywatności. - Wszystko to musi zostać przedyskutowane i nie zakładajcie, że jest to coś, co Europejski Bank Centralny zdecyduje ze swojej głównej siedziby we Frankfurcie nad Menem. Czekamy na was. Piłka jest po waszej stronie - powiedziała do europosłów.