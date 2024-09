Stopy procentowe w strefie euro. Jest decyzja

Rada Prezesów Europejskiego Banku Centralnego (EBC) zdecydowała się obniżyć wysokość stopy depozytowej o 25 punktów bazowych - podano w komunikacie po posiedzeniu. Dodano, że stopa refinansowa została obniżona od 60 punktów bazowych.

Decyzja była zgodna z oczekiwaniami ankietowanych przez agencję Bloomberg. Podczas poprzedniego posiedzenia EBC pozostawił stopy proc. bez zmian, a w czerwcu obniżył stopy proc. o 25 pb.

"W związku z tym stopa depozytu w banku centralnym zostanie obniżona do 3,50 proc. Stopy procentowe podstawowych operacji refinansujących i kredytu w banku centralnym zostaną obniżone, odpowiednio, do 3,65 proc. i 3,90 proc. Zmiany wejdą w życie 18 września 2024" - napisano w komunikacie.

Oznacza to, że stopa depozytowa zmniejszyła się z 3,75 do 3,5 proc., a stopa refinansowa z 4,25 do 3,65 proc.

Stopy procentowe. Decyzja EBC

Rada Prezesów EBC wskazała, że "ostatnie dane o inflacji były zasadniczo zgodne z oczekiwaniami, a najnowsze projekcje ekspertów EBC pokrywają się z poprzednimi projekcjami inflacji", przy czym "eksperci oceniają, że inflacja ogółem wyniesie średnio 2,5 proc. w 2024, 2,2 proc. w 2025 i 1,9 proc. w 2026, czyli tyle samo co w projekcjach z czerwca".

"Rada Prezesów jest zdeterminowana w dążeniu do tego, by inflacja szybko powróciła do średniookresowego docelowego poziomu 2 procent. Podstawowe stopy procentowe pozostaną wystarczająco restrykcyjne tak długo, jak będzie to konieczne do osiągnięcia tego celu" - wyjaśniono w komunikacie.

Co oznacza decyzja EBC?

"Zgodnie z oczekiwaniami EBC obniżył podstawową stopę procentową o 0,25 pp. To kolejna dobra wiadomość dla osób spłacających kredyty hipoteczne w euro. W przypadku przeciętnego kredytu w tej walucie, czyli na kwotę 300 000 zł, na 30 lat, udzielonego w marcu 2010 r., z marżą 3%, rata spadnie o ok. 30 zł" - stwierdził w komentarzu Jarosław Sadowski, główny analityk Expandera.

Dodał, że "na wysokość raty wpływa również poziom kursu euro oraz fakt, że oprocentowanie jest aktualizowane zwykle raz na 3 lub 6 miesięcy" i "może się więc zdarzyć, że kolejna rata będzie wyższa niż poprzednia ze względu na wzrost kursu i fakt, że oprocentowanie zostanie zaktualizowane z opóźnieniem".

"Przypomnijmy, że przed pierwszą tegoroczną obniżką (czerwcową) oprocentowanie takich kredytów było na rekordowo wysokim poziomie wynoszącym 6,96% (przy marży 3%). Najwyższe raty zapłacono jednak w październiku ubiegłego roku, gdy na wysoki poziom stóp procentowych nałożył się wysoki kurs euro przekraczający 4,60 zł. W przypadku naszego przykładowego kredytu było to 2042 zł. W wyniku dwóch tegorocznych obniżek stóp procentowych i spadku kursu euro do ok. 4,3 zł, październikowa rata będzie o ok. 160 zł niższa niż przed rokiem (pod warunkiem, że we wrześniu odbyła się aktualizacja oprocentowania). Wyniesie ok. 1882 zł" - wyjaśnił Sadowski.

"Już teraz widać wpływ tej decyzji na rynek, co przejawia się w zwiększonej zmienności kursu pary EUR/USD oraz próbie przebicia poziomu 1,10. To potwierdza kontynuację cyklu obniżek stóp procentowych. Dlaczego EBC podjął tę decyzję? Wstępne dane o inflacji w strefie euro pokazały, że wyniosła ona 2,2 proc., niemal osiągając cel inflacyjny, podczas gdy gospodarka zdawała się zatrzymać w miejscu. Taki stan rzeczy nie pozostawiał EBC zbyt wielu opcji" - wskazał Grzegorz Dróżdż, analityk Conotoxia Ltd.

Dodał, że "choć EBC działa szybciej niż Fed w zakresie obniżek stóp procentowych, przewiduje się, że w Stanach Zjednoczonych nastąpią większe cięcia", a "eksperci prognozują, że główna stopa procentowa EBC spadnie do 3,5 proc. do końca 2024 roku, podczas gdy Fed może obniżyć stopy o 125 punktów bazowych, do poziomu 4,0-4,25 proc.".

Po ogłoszeniu decyzji kurs euro rośnie o 0,1 proc. wobec dolara do 1,1021. Rentowność 10-letnich bundów spada o 1 pb. do 2,11 proc. Następne posiedzenie EBC odbędzie się 16-17 października.

Autorka/Autor:kris/ToL

Źródło: tvn24.pl, PAP